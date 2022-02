Like House 3 míří na obrazovky, hlavní hvězdou bude Dominika Myslivcová

Zdroj: TV PRIMA

Již od 7. března budou mít diváci TV Prima možnost zhlédnout třetí řadu reality show LIKE HOUSE. Premiérové díly představí novou partu osmi influencerů a tentokrát nasadili jako hlavní hvězdu modelku, blogerku a českou Barbie Dominiku Myslivcovou. Dokáže kontroverzně vnímaná celebrita přitáhnout nové fanoušky pořadu?

Kanál Prima SHOW zařadí již na začátku března do svého programu třetí řadu reality show LIKE HOUSE. Na základě úspěchu předchozích sérií se rozhodli tvůrci ve velice krátkém čase nasadit na obrazovky další pokračování reality show.

Nová parta influencerů bude trávit společný čas v jedné vile za přítomnosti kamer a diváci budou mít opět možnost podívat se pod ruce tvůrcům obsahu a zábavy, které na sociálních sítích sledují stovky tisíc lidí. Producenti vybrali i do třetí řady směs zajímavých osobností v čele s Dominikou Myslivcovou, která nabídku přijala s obrovským nadšením.

"Je to neuvěřitelné! Bude to pro mě obrovská zkušenost. Mám ambici vyhrát, jsem soutěživá holka," směje se modelka, která už měla možnost se s ostatními účastníky setkat na focení promo fotografií. "Popravdě jsem všechny neznala, některé jsem viděla na TikToku, a jsou moc šikovní. Teď, když se vidíme naživo, tak působí všichni sympaticky. A jsou o dost mladší. Jsem zvědavá, jak to budeme zvládat. Cítím, že budu taková jejich starší sestra… Ale myslím, že si navzájem sedneme a užijeme si to," prozradila Dominika před začátkem natáčení s tím, že od show si slibuje hlavně zlepšení svých schopností ovládat sociální sítě. "TikTok pro mě není vyloženě španělská vesnice, ale zase v něm nejsem tak zběhlá, takže to beru i tak, že se něco naučím a vylepším svůj obsah."

Myslivcová je vnímána kontroverzně

Společně s Dominikou do vily nastoupí Hanka Gelnarová, Sebastian Lyang, Vojta Medlen, David Nguyen, Liubov Tupiková, Lukáš Tůma a Simona Tvardek.

Soutěžící budou čelit novým úkolům, dostanou se za hranu své komfortní zóny a odhalí svůj pravý charakter. Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů, získá výhru ve výši půl milionu korun.

"Snažíme se účastníky vybírat tak, abychom namíchali pestrou skupinu různorodých charakterů. Aby si mezi nimi divák našel svého favorita, a samozřejmě i někoho, kdo by ho mohl štvát," říká kreativní producent Pavel Nosek a dodává, že právě z tohoto důvodu oslovili Dominiku Myslivcovou.

"Dominika Myslivcová je v českém prostředí vnímána tak trochu kontroverzně, a přiznávám, že je to pro show přínos. Myslím, že diváky zajímá, jak se osobnosti známé ze sociálních sítí, nebo i tradičních médií, budou chovat v jedné vile pod dozorem kamer. A ten, kdo říká, že ho to nebaví, tak právě toho to baví ještě víc než ostatní. Téměř všichni influenceři působí naživo úplně jinak, než když je sledujete na sociálních sítích. A já doufám, že se nám v další řadě LIKE HOUSE opět podaří ukázat mladé lidi takové, jací skutečně jsou," věří Nosek.

Stejná vila, noví lidé

Vila z předchozí řady se tvůrcům osvědčila, a proto se do ní nastěhují i noví soutěžící. Komplex nabízí 1167 metrů čtverečních, včetně velké zahrady. Obyvatelé uvnitř najdou čtyři pohodlné ložnice, kuchyni a velký obývací prostor s ikonickým neonovým nápisem LIKE HOUSE nad sedací soupravou.

Zahrada nabízí venkovní sezení, vířivku i otužovací káď. Součástí komplexu je samozřejmě také zpovědnice, kam chodí soutěžící pravidelně vyjadřovat své myšlenky, názory a komentáře.

LIKE HOUSE 3 odstartuje na kanálu Prima SHOW v pondělí 7. března v 18.30 a následně jej diváci uvidí každý všední den ve stejnou dobu. Vysílání doplní ještě LIKE HOUSE 3 NIGHT SHOW, která poběží od pondělí do pátku od 22.00.