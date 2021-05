Nemám, kde bydlet! Kajumi z Like House hýřil penězi, teď tvrdí, že je bezdomovec

Pořad Like House čelí velké kritice. Prý se nejedná o reality show. Pravidla jsou příliš mírná. Nehledě na to, že sedm soutěžících, kteří spolu ve vile stráví tři měsíce, mohou na víkendy odjíždět domů. Až na to, že Adam Kajumi, který se rád chlubí penězi, tvrdí, že nemá kam odjet.

Jestli by někomu nevadilo zůstat přes víkend ve vile, byl by to Adam Kajumi. Byť naznačuje, že si může dovolit rozhazovat deseti tisíce, dle jeho slov nemá, kde bydlet. Na svém Instagramu to ve stories dokonce řekl veřejně.

„Je pátek a to znamená, že dneska odjíždíme na víkend z Like House domů,“ nahrál Kajumi video poslední den před víkendem. „Akorát nevím, kam půjdu zase, protože nemám, kde bydlet,“ dodal. Fanoušci jsou z toho více než zmatení a nedokážou pochopit, jak se něco takového mohlo stát zrovna jemu.

Divné to je proto, že ještě nedávno nabízel Marušce 25 tisíc korun za sex a najednou nemá, kam jít. Den před slušnou nabídkou jí navíc dal dislike za to, že ho odmítla. Pravdou však je, že mužské osazenstvo ve vile provokuje, jelikož ví, že pánové po ní touží.

Marušce nabízel za sex 25 tisíc

Ve finále z toho ale nikdy nic není. „Ty furt něco slibuješ a pak nic. Pořád říkáš, ať jdu k tobě na pokoj, že něco chceš a pak nic. Tak buď chceš a jdeš, nebo nechceš a nejdeš,“ stěžoval si přede všemi Adam a Tomi se nebál za něho postavit.

„V tomhle má Adam pravdu. Desetkrát za tebou během večera přijde a řekne ti, že si dáme trojku. A když teda pak jdeš za ní na trojku a šáhneš na ní, tak uteče.“ Maruška na Adama reagovala smíchem a slovy: „Takže mám od tebe dislike, protože jsem ti nedala?“ táže se ho.

Kdyby se rozhodla jinak, možná by se s ním dala dohromady a Kajumi by konečně měl, kde bydlet. Je ale jasné, že má smůlu. Maruška má první vážný vztah a chce, aby jí vydržel. Nejraději by byla, aby trval na věky věků.

S Ladou už si užil a zřejmě zadarmo

To Lada, ta si klidně užije. Ostatně s Adamem už spala. Sex mezi Adamem, její kamarádkou a jí, se odehrál u ní doma. Historku na sebe práskla sama. Na konci večírku celou akci vyprovokoval Adam.

„Adámek, že bude s náma spát na posteli, i když tam byla druhá postel. Znáte to. Tak jsme leželi, dívali se na film a teď byla ručka sem, ručka tam a pak z toho byla trojka,“ uchechtla se na závěr videohovoru Lada, která má historek tolik, že to ani nechcete vědět.

Zdroj: TV Prima