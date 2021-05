Adam Kajumi z Like House: Datel se pravdou poníží, říká o sexu s Bárou

Fámy o tom, že Marek Valášek přezdívaný Datel se v reality show Like House vyspal s Bárou, se šíří dál a může za to jeden člověk. Datel sám. Neustále totiž tvoří videa s nejrůznějšími vyjádřeními, kde sex s krásnou influencerkou popírá. Adam Kajumi, který stejně jako ostatní soutěží o půl milionu korun, nepřímo tvrdí, že lže, až se mu od pusy práší.

Datel je naštvaný především na Kajumiho, který na jednom z živých streamů řekl, že byl u toho, když spolu ti dva spali. Možná až příliš sebevědomý Datel si to nenechává líbit a neustále opakuje, že s Bárou nespal. Nejprve však tvrdil, že s ní neměl vůbec nic a posléze se přiznal k polibku. Kajumi vytrvale naznačuje, že sex mezi nimi proběhl.

"Datle, všichni víme, kde je pravda. V dalších dílech to bude vidět, tak nerozumím, proč si takto bulváru, o kterým tvrdíš, jak tě hrozně štve, přilil tolik do ohně. Je mi líto hlavně Barči, kterou jsem několikrát potkal brečet," tvrdí Kajumi u příspěvku, kde ho Datel ponižuje.

"Všichni jsme tě prosili, ať už to nepřiživuješ a ty to tomu bulváru furt servíruješ. Kopeš si hrob sám pro sebe. A točit video s touhle tématikou na Youtube a promovat si u toho svůj brand, to vidím jako vrchol ubohosti. Je mi opravdu líto tvého okolí. Snad se z tohoto poučíš," prohlásil Kajumi.

Kopeš si hrob sám pro sebe, tvrdí Kajumi

Pravdou je, že u každého srdceryvného videa opravdu nechybí reklama na jeho značku. Celý Like House se de facto rozdělil na tým Kajumu a tým Datel. Oba podpůrné zprávy zveřejňují na Instagramu. Na jednu takovou zareagoval Kajumi následovně.

"A to ještě počkej, až se lidi dozví, kde je skutečná pravda. Datel se tím neskutečně poníží. Když soustavně tvoří videa, jak se to nikdy nestalo a najednou začal psát "ať už se stane cokoli" nebo se postupně přiznávat," odpověděl. Jasně z toho vyplývá, co si Kajumi myslí.

Datel si je sebou jistý

"Všechny Adamovy hezké stránky jsou pouze čistá lež. Mrzí mě to, protože nerad odsuzuji lidi, budu jen doufat, že si z toho něco vezme a pomůže mu to do budoucna si dávat více pozor a stát se aspoň o trochu lepším člověkem," tvrdí o Kajumim pro změnu Datel.

Ten si je podporou veřejnosti více než jistý a je přesvědčený, že vyhrává. "Čím dal tím víc si uvědomuji jak silnou komunitu lidí mám za zády a je to neskutečně krásný pocit. Budu se snažit toho využít co nejlépe a předávat to nejlepší ze mě a to stejné i v Like Housu. Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale věřím, že společně to zvládneme nejlépe, jak to půjde," zakončuje tak jeden ze svých četných projevů.

Zdroj: TV Prima