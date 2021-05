Like House: Adam Kajumi utratí za sex desítky tisíc, dá se Maruška uplatit?

Adam Kajumi se nijak netají tím, jakým disponuje majetkem. Alespoň tvrdí, že jím disponuje. Za sex s osobou, po které touží, je ochoten zaplatit desítky tisíc. V merku má především další soutěžící z reality show Like House, a to Marii Roseckou.

Marii Rosecké je pouhých devatenáct let a moc zkušeností se vztahy nemá. Momentálně zažívá první vážný vztah a doufá, že už s přítelem zůstane navždy.

Adam Kajumi doufá v opak. Maruška se mu totiž evidentně líbí. V podnapilém stavu jí dokonce nabízel 25 tisíc korun, když se s ním vyspí. Den předtím jí dal dislike, jelikož se s ním vyspat odmítla. Uplatit by se tedy určitě nenechala.

To ovšem neznamená, že neprovokuje. Přítele ve vile nemá, a tak mnohdy okolí pořádně rozdráždí. To je ovšem všechno. Poté už se nic neděje. To potvrzuje i Tomi.

Maruška ráda škemrá

„Ty furt něco slibuješ a pak nic. Pořád říkáš, ať jdu k tobě na pokoj, že něco chceš a pak nic. Tak buď chceš a jdeš, nebo nechceš a nejdeš,“ stěžoval si přede všemi Adam a Tomi se nebál za něho postavit.

„V tomhle má Adam pravdu. Desetkrát za tebou během večera přijde a řekne ti, že si dáme trojku. A když teda pak jdeš za ní na trojku a šáhneš na ní, tak uteče.“ Maruška na Adama reagovala smíchem a slovy: „Takže mám od tebe dislike, protože jsem ti nedala?“ táže se ho.

Nejspíše ano. Nemá ho provokovat. Kdyby se chovala fér a jednala narovinu, nikdo by neměl důvod dát jí negativní hodnocení. Slečna škemralka si zřejmě vzala příklad z Lady, která o svých sexuálních zážitcích veřejně mluví a sex ve třech s Adamem Kajumi a kamarádkou už má za sebou.

Lada je divoška a nebojí se to říct

"Popili jsme a kamarádka je moc hezká. Je takový moje dvojče," zdůraznila Lada fikaně svoji krásu. Vše se odehrávalo u ní na večírku. Když se chýlil ke konci, Adam už věděl, co má za lubem.

"No a tady Adámek, že bude s náma spát na posteli, i když tam byla druhá postel. Znáte to. Tak jsme leželi, dívali se na film a teď byla ručka sem, ručka tam a pak z toho byla trojka," uchechtla se na závěr videohovoru Lada, která má historek jistě požehnaně.

Zdroj: TV Prima