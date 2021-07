Líbila by se Datlovi i dříve? Bára z Like House bez retuší a filtrů!

Bára Stříteská patřila mezi nejkrásnější soutěžící reality show Like House. Pravdou je, že konkurentky skoro neměla. Dříve zadaného Datla tedy zvládla sbalit s přehledem. Datel ale možná netuší, že pod vrstvou make-upu se skrývá trochu jiný člověk.

Na sociálních sítích působí Bára Stříteská už nějaký ten pátek. Zpočátku ale člověk nikdy neví, jakým směrem se bude jeho Instagram či Facebook ubírat. Nevěděla to evidentně ani Bára, která dříve fotky neretušovala a příliš se nevyznala ani v make-upu.

S postupujícími léty se začala měnit v sexbombu, ale v minulosti vypadala jako obyčejná holka. Hezká, ale ne tak hezká jako s tunou líčidel či filtrů na snímcích. Datel zřejmě po začátcích instagramového počínání svojí „kamarádky“ nepátral.

Bára mu doslova změnila život. Datel se kvůli ní dokonce rozešel s přítelkyní Nikol. Té byl v průběhu natáčení nevěrný s Bárou a jeho vztah záhy skončil.

Nikol si zachovala chladnou hlavu

Martínková se vyjádřila, jako kdyby ji rozchod s Datlem nemrzel. Zachovává podivný klid, ze kterého mrazí. Slovo nevěra ve svém vyjádření ani jednou nezmínila, přitom se její dnes již expartner k polibku přiznal. Ostatně nic jiného dělat nemohl. Vášnivou pusu na lince zaznamenaly kamery.

„Poslední týdny, pro nás byly psychicky extrémně náročný a tohle byl jak pro Marka, tak pro mě nejlepší krok k tomu, abychom se kvůli tomu všemu nestali nepřáteli,“ píše Martínková ve svém vyjádření.

Expřítelkyně Datla je obdivuhodně klidná

„Moc mě mrzí, že něco, co bylo absolutně bezproblémové muselo skončit takhle, v téhle situaci a atmosféře.

Jsem opravdu smutná, zklamaná a vůbec mi z toho všeho není dobře,“ pokračuje. Byť z psaného projevu cítíme emoce, nejde o hysterii.

„A ať už to v budoucnu dopadne jakkoliv, budu vděčná za to všechno hezké ale i špatné, co jsme společně stihli zažít,“ dodává.

Zdroj: Instagram