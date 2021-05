Like House: Jak na sebe Bára přitahuje pozornost? Tře si bradavky, práskl Tomi

Boj o půl milionu korun v reality show Like House začíná být zajímavý. Soutěžící vytahují nejrůznější zbraně, aby získali vysněnou částku. Tvrdě do toho jde Bára Stříteská, která nejdřív sbalila zadaného Datla a momentálně chce zaujmout i veškeré diváky. Zejména pánské osazenstvo na její trik snadno skočí. Tře si totiž bradavky, aby jí stály, a to se potom člověk ani nemůže dívat jinam.

Reality show Like House začíná nabírat na obrátkách. Vztahy ve vile jsou čím dál vyhrocenější. V klidu zůstává snad jen Jenis a Tomi, i když i ten nedávno vybouchl. Všichni hrají tvrdě, protože vítěznou částku, tedy půl milionu korun, na ulici nenajdou.

Pravdou je, že holky to mají snazší. Pozornost přitáhnout raz dva. Kdo by si myslel, že Lada, Bára a Marie sází jen na dokonalý make up, byl by na omylu. Zejména Bára umí využít ženské zbraně, které používá ráda. Jak? To práskl Tomi na youtubovém kanálu Jenise.

„Holky to tady hodně řeší. Je to hezký, ale není to všechno. Bára měla o mega míň než já a teď, protože vystavuje boobísky (poprsí) a furt si takhle dělá s bradavkama, aby jí stály a všichni na ni čuměli….,“ řekl Tomi a prozradil, jak Bára záměrně přitahuje pozornost.

Bára přišla na trik, který funguje

„Followeři nejsou všechno. Je to hezký, ale není to to primární,“ myslí si. „Já vím, kolik jsem měl, ale trochu mě sere, že mně to haní Baruna,“ tvrdí Jenis, kterého Bára v počtu sledujících evidentně trumfla. „Hlavní je obsah,“ dodává přesvědčeně. Laciné triky nejsou nic pro něho.

Datel na ně ale skočil hned jeden s prvních dnů, co se s Bárou vášnivě líbal na kuchyňské lince. Sice byl v tu dobu zadaný, ale vůbec se neovládl. Posléze se s přítelkyní Nikol Martínkovou rozešel a momentálně všichni čekají, kdy řekne, že chodí s Bárou.

Od počátku natáčení popularitu neoficiálního páru živí konflikt mezi Datlem a Adamem Kajumi, který měl v živém streamu tvrdit, že byl u toho, když spolu spali. To Bára i Datel popírají. Šlo prý jen o polibek.

Nespali jsme spolu, tvrdí Datel s Bárou

Ten viděli úplně všichni soutěžící, jelikož je zachycen na kameře. „Šlo o video, kde Bára seděla na lince a dali jsme si pusu, líbali jsme se a chytl jsem ji za zadek. To Adam viděl. To je ten důvod, proč začal vykládat, že jsme spolu spali," tvrdí Datel a trvá si na tom, že k sexu nedošlo.

I Adam v rozhovoru pro pořad Chyceno v síti popsal, co viděl. „Dva lidi, kteří sedí na kuchyňské lince, mají se k sobě, osahávají se a líbají se a vypadá to jako sexuální předehra,“ tvrdí Adam Kajumi. Na pravdu si budeme muset ještě počkat.

