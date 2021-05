Like House: Bára a Datel chodí ruku v ruce městem, kdy už řeknou pravdu?

Poznáváme se. Tak přesně to říká Datel, když mluví o Báře. Soutěžící reality show Like House zkrátka nechtějí přiznat, že spolu nejspíše chodí. Není tomu dávno, co je o víkendu potkala v centru metropole Marie. Nyní je zpozorovali fanoušci. Kdy už tedy půjdou s pravdou ven?

Zdá se, že Datel s Bárou se do toho pořádně zamotávají. Zarytě však tvrdí, že spolu nechodí. Tedy Datel to tvrdí, jelikož Bára se příliš nevyjadřuje. Soukromí si zkrátka nechávají pro sebe. Problém je to, že jsou v reality show, kde pojem soukromí tak trochu ztrácí na významu.

I když se to ani jednomu z nich nelíbí, je to tak. Kdyby světu rovnou vyklopili, že tvoří pár, lidé by se potom přestali pídit. Internetem navíc teď koluje video, kde jdou ruku v ruce. Pravda, kvalita není valná, tak není zřejmé, zda se skutečně jedná o ně, ale ať tak či tak, není to poprvé, co si společně vyrazili do města.

V minulosti už je potkala v Praze i Marie. Společně se tak zasmáli tomu, že se musí zákonitě potkat i o víkendu, tedy jediném čase, kdy se vidět nemají. Všichni se diví, proč v pořadu odmítají přiznat, že spolu jsou.

Vztah tají, přitom není proč

Datel by si sice opět musel nasypat popel na hlavu, ale na to už jsme u něj zvyklí. V minulosti tvrdil, že s Bárou nic nemá a jsou pouze přátelé. O pár dílů a 568 vyjádření později řekl, že se líbali v rámci hry. Nakonec přiznal, že to v rámci žádné hry nebylo. Čert, aby se v tom vyznal.

„Jeden večer se stala jedna věc. Byl to ten večer, co se točil večerní program. Hrála se pravda nebo úkol a u toho jsme popíjeli. Po skončení natáčení jsme dál pokračovali v té hře. Když to zkrátím, dali jsme si s Bárou prostě pusu, u které byl Adam. Adam to vzal tím stylem, že to nafouknul na streamu. Asi si neuvědomil, co to může způsobit,“ tvrdil Datel.

Datel se do svých lží zamotává

Jen den poté už se věci měly jinak. „Mohlo to znít tak, že jsem si s Bárou dal pusu v rámci nějaké hry. Rozhodně nechci říkat, že to bylo kvůli alkoholu nebo hře. Ne. Prostě to bylo kvůli tomu, že se to stalo a je to naše vina a neseme za to zodpovědnost. Bylo to v době, kdy jsem byl ještě s Niky. Nikče se chci omluvit nejvíc,“ dodal Datel.

Nyní může jeho fanoušky znervózňovat, že už se poměrně dlouho nevyjádřil. Dříve jsme už něj byli zvyklí na zhruba jeden proslov denně na jeho youtubovém kanále, ale teď už dlouho nic. Tak snad to Datel brzy napraví.

Zdroj: Instagram/VIPbulvárek