Románek v Like House potvrzen! Datel přiznal barvu a řekl, kde se Báry dotýkal

Reality show Like House nabírá na obrátkách, a to nikdo ani netušil, že by mohla mít děj. Předpokládalo se, že influenceři zavření ve vile se budou jen nakrucovat před kamerami, ale místo toho soutěž už od počátku provází jeden velký skandál. Někdo jim blízký totiž prozradil, že Bára si hned první noc po večírku užila s tehdy ještě zadaným Datlem. Ten až dosud zarytě tvrdil, že se jedná o sprostou lež. Teď ale z ničeho nic obrátil a přiznal, co se tehdy stalo.

Datel je sice nerad, když se jeho údajný poměr s Bárou Stříteskou probírá, ale sám vydává jedno vyjádření za druhým. Až dosud takřka ve všech tvrdil, že s Bárou nikdy nic neměl. Mezitím se však rozešel se svojí přítelkyní Nikol s tím, že si dají pauzu.

Nově si tak single Datel řekl, že by mohl jít s pravdou ven a vydal na svém youtubovém kanále video, kde celou věc objasňuje. Nebylo by na tom nic tak divného, kdyby najednou neobrátil a nezačal vyprávět o tom, že s Bárou něco měl, byť to nezapomněl zlehčovat.

"S Bárou spolu nespíme. Nechodíme. Bavíme se spolu. Je vidět, že se k sobě máme. Nemůžeme si to zakázat. Když si s nějakým člověkem rozumíme, tak se s ním přece nepřestaneme bavit," tvrdí vlastním jménem Marek Valášek ve videu.

Datel potvrdil, co celou dobu vyvracel

"Jeden večer se stala jedna věc. Byl to ten večer, co se točil večerní program. Hrála se pravda nebo úkol a u toho jsme popíjeli. Po skončení natáčení jsme dál pokračovali v té hře. Když to zkrátím, dali jsme si s Bárou prostě pusu, u které byl Adam. Adam to vzal tím stylem, že to nafouknul na streamu. Asi si neuvědomil, co to může způsobit," konstatoval Datel.

Adam Kajumi totiž následně řekl, že byl u toho, když spolu ti dva něco měli. Potvrdil tak to, co celou dobu Datel popíral. "Teď mi několik lidí poslalo záznam ze streamu, kde Adam Kajumi říká, že byl u toho, když jsem spal s Bárou. Děláš si ze mě prdel? Co ty jsi za člověka, za bezcharakterního. Máš vůbec páteř? Jsi normální? Garantuju vám, že pondělní příjezd na Like House bude zajímavý. Fakt ubohý," nahrál Datel vytočenou reakci.

Adam Kajumi a Datel se v lásce nemají

Kajumi zkrátka spustil lavinu. Datel neudržel vztek a přede všemi Adama vyřval. Video, v pořadí asi tak sto padesáté, pochopitelně ihned umístil na Youtube, jelikož fanoušků není nikdy dost.

Faktem ale zůstává, že Datel jakýkoli fyzický kontakt s Bárou popíral a teď přiznal, že se jí dotýkal rty. "Jsme lidi a z chyb se učíme. Důležité je být k sobě upřímný. I vůči vám. Když Adam viděl tu pusu a viděl, že jsme k sobě měli s Barčou ten večer trošku blíž, tak si z toho mohl odvodit nějaké věci. To by se dělat nemělo," radí až mentorsky výrazně mladším divákům.

Zdroj: Youtube