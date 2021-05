Téhle krásce Datel podlehl: 20 fotek, kde Bára z Like Housu stojí za hřích

Z dívek soutěžících v reality show Like House má bezesporu nejhezčí tělo Bára Stříteská. Koneckonců neodolal jí ani Datel, který ji hned první večer ve vile vášnivě políbil na kuchyňské lince. Nikdo se mu vlastně ani nediví, že se neudržel, byť měl přítelkyni. Přinášíme vám 20 fotek, kde si Bára s oblečením moc hlavu nelámala.

Přítelkyně Marka Valáška alias Datla se jistě bála, když se rozhodl jít společně s dalšími šesti influencery do vily a dobrovolně se nechat zavřít na tři měsíce. Bála se oprávněně. Datel totiž uklouzl hned jeden z prvních večerů, kdy se vášnivě líbal s Bárou Stříteskou.

V galerii naleznete 20 fotek, kde je Báře opravdu těžké odolat. Datlovi se pánové vlastně nediví. Špatně to snáší jen jeho expřítelkyně Nikol Martínková, se kterou se Datel během působení ve vile rozešel.

Nejprve jen naoko, aby se o nich prý přestalo psát a posléze doopravdy. "S Niky jsme vydali video, že spolu nejsme. Celá pravda byla, že jsme byli s Nikčou domluvení, že to natočíme pro média," svěřil se Datel a přiznal tak, že o opravdový rozchod nešlo.

Datel Báře prostě neodolal

"Když bychom řekli, že spolu nejsme, tak jsme doufali, že nám daj klid. Pak to ale pokračovalo, že jsem byl tak hrocenej a řešenej všema díky tomu, že Adam vytahuje moje soukromí, že jsem Nikče řekl, že nedokážu teď bejt ve vztahu, že chci být sám," doplnil s tím, že teď už spolu opravdu nejsou.

Před kamerami poslední dobou často opakuje větu, že se s Bárou poznávají a že chce být fér i vůči Nikče. Jasně z toho vyplývá, že s Bárou rozhodně nejsou jen přátelé. Ta se sice nejprve snažila tvrdit, že se líbali v rámci večerní hry, ale Datel to posléze popřel. Možná by se příště mohli domluvit, kdo co řekne.

"Bylo to v rámci té hry. Popíjeli jsme u toho. Snad to opravdu pochopíte. Za nás za oba bych řekla, že si rozumíme. Opravdu. Chtěla bych, abyste to všichni pochopili, že je lidské si rozumět," apelovala na veřejnost Bára.

Tělíčko Báry je doslova k nakousnutí

"Mohlo to znít tak, že jsem si s Bárou dal pusu v rámci nějaké hry. Rozhodně nechci říkat, že to bylo kvůli alkoholu nebo hře. Ne. Prostě to bylo kvůli tomu, že se to stalo a je to naše vina a neseme za to zodpovědnost," řekl veřejnosti pro změnu on. Vypadá to, že zrovna jasno v tom nemá. Občas působí zmateněji než diváci.

Všichni soutěžící navíc polibek viděli, a tak nemá smysl zapírat. I Adam Kajumi v rozhovoru pro pořad Chyceno v síti popsal, co viděl. "Dva lidi, kteří sedí na kuchyňské lince, mají se k sobě, osahávají se a líbají se a vypadá to jako sexuální předehra," uvedl Adam, který jistě nemá důvod lhát.

Zdroj: Instagram/Datel