Hysterie v Like House! Bára dostala padáka, dlužník Datel brečel a bylo mu zle

V nejnovějším díle Like House byla podle poroty v čele s Liborem Boučkem nejslabší Bára Stříteská, která vilu musí opustit. Atmosféře v reality show nepřidal ani Datel, který ztropil hysterickou scénu poté, co se veřejně probíraly jeho dluhy.

„Sociální sítě posilují ten egoismus,“ tvrdil Libor Bouček v čele poroty, která se rozhodla vyhodit Báru. „Like House opustí Bára,“ sdělil jí. Ve vile posléze vypukla hysterie, jelikož Bára byla jednou z nejoblíbenějších mezi influencery.

Atmosféra byla nepříjemná i kvůli tomu, že se veřejně začaly propírat Datlovy dluhy. Virtuální moderátorka Lucia se zeptala, kdo dluží v insolvenci přes milion korun… „Asi nemusíte dneska vybírat člověka, kterej odjede,“ řekl Datel ještě před tím, než byla vyřazená jeho Bára.

Následně si sundal zvukový port a společně s Bárou se zamkli v pokoji. Později během prezentace svého projektu před porotou v čele s Liborem Boučkem přiznal, že za problémy může souhra několik okolností.

„Byly to především moje chyby, důvěra lidem, kterým jsem neměl důvěřovat a špatný rozhodnutí,“ objasnil vše Datel, který se dostal do nemalých dluhů.

Bára vilu opouští

Ke své přehnané reakci se Datel vyjádřil na svém Instagramu. „V každém případě v dnešním díle jsem se neurazil kvůli tomu, že bych chtěl něco skrývat, ale kvůli tomu, že mě mrzí, jak to tu funguje a jaké věci se tu vytahují,“ tvrdí Datel.

„Má představa o tom, jaké to tu bude, byla úplně jiná. Určitě jsem nečekal, že se tu budou “honit” čísla na cizím neštěstí a špatné minulosti,“ konstatuje.

„Měl jsem v plánu se k tomu vyjádřit, až by tento projekt skončil, protože k vám chci být upřímný a ukázat vám, co jsem v životě udělal špatně, abyste se z toho mohli třeba poučit, protože můj život odmalička nebyl tak růžový, jak by se mohlo zdát.“

Datel je naštvaný na štáb

„Nemluvě o tom, že nás rozhodili naschvál přesně chvíli před prezentací našich projektů, takže já a Barča jsme prezentovali po tom, co jsme brečeli a bylo nám totálně zle. To není výmluva, ale fakt, který potvrdí každý, kdo tu je,“ rozčiloval se Datel.

To Bára byla smířlivější. „Chtěla bych vám v první řadě poděkovat za podporu, kterou mi dáváte. Neskutečně si toho vážím. V dnešním díle jsem byla bohužel nejslabší,“ napsala a dodala, že na sobě bude dál pracovat.

Zdroj: TV Prima