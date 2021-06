Like House: Prapodivné vyjádření Báry Stříteské, Datel už ví, že ho nemiluje

Vypadají jako snový pár. Jako kdyby se hledali, až se našli. Účastníci reality show Like House se neustále objímají a na sociálních sítích bez sebe nedají ani ránu. Bára Stříteská, která se do Marka Valáška přezdívaného Datel, zamilovala hned na začátku soutěže, nyní prozradila, jak se věci mají. Sebejistého Marka mohlo její vyjádření jistě zranit.

Dalo se očekávat, že se mezi sebou začnou soutěžící párovat. Nikdo ale předem neodhadl, že se dohromady dají Datel a Bára Stříteská. Oba byli totiž v době svého prvního polibku, který zachytila všudypřítomná kamera ve vile, zadaní.

Bára se ještě před Like Housem začala opět stýkat se svým bývalým přítelem a Datel chodil s Nikol Martínkovou. Tu záhy opustil a vrká s Bárou, kterou považuje za osudovou ženu. Krásná influencerka ovšem nyní vydala vyjádření, z něhož Datlovi nemusí být vůbec dobře.

„Snad nikdy jsem nebyla tak zamilovaná jako do tebe,“ píše u snímku, kde ji Datel drží v náručí. „Mám tě ráda i přesto, že se známe takovou chvíli,“ dodala. Všimněte si, že sladké miluji tě vůbec nepadlo. Bára hovoří o zamilovanosti a vzápětí napíše, že ho má ráda, takže i v tomhle si protiřečí.

Slova Báry veřejnost přinejmenším zmátla

Reakce mnohdy namachrovaného Datla je opět sebejistá. I kdyby ho slova Báry vykolejila, najevo to nedal. „Popravdě jsem nečekal, že ještě někdy zažiju ty pocity, jaké mám teď, ať si každý říká, co chce, ale až všichni uvidí v budoucnu, co spolu vše zažijeme, tak to celé pochopí,“ tvrdí Datel, který už nemůže nic ztratit. Přiznal vztah a momentálně nic netají.

Jediný, kdo tratil, je jeho bývalá přítelkyně Nikol, která ovšem veřejnou nevěru svého partnera ustála s grácií. „Jsem pyšná na to, že jsem vždycky přiznala, když se něco stalo. O to víc mě zaráží lidi, co lžou lidem a pak ukazují různý věci, že to není pravda a pak z ostatních dělají, že jsou ty špatný,“ naráží na to, že Datel nejdříve všem lhal, když tvrdil, že s Bárou nic neměl.

Nikol na Datla nevzpomíná v dobrém

„Takový malý ponaučení. Já jsem byla vždycky taková a už taková nebudu. Takže nenechte si srát na hlavu,“ radí ostatním. Všeho už má akorát tak po krk, byť zpočátku tvrdila něco jiného

„Moc mě mrzí, že něco, co bylo absolutně bezproblémové muselo skončit takhle, v téhle situaci a atmosféře,“ napsala Martínková na svůj Instagram hned po rozchodu. To ovšem ještě nevěděla, co je Datel zač.

„Jsem opravdu smutná, zklamaná a vůbec mi z toho všeho není dobře. A ať už to v budoucnu dopadne jakkoliv, budu vděčná za to všechno hezké ale i špatné, co jsme společně stihli zažít,“ říkala. Nyní je ale jasné, že její slova už neplatí.

Zdroj: TV Prima