Další nálož lásky v Like House: Bára promluvila o společné budoucnosti s Datlem

Zdroj: Instagram

I když má leckdo k Datlovi výhrady, Bára Stříteská je do něj bezhlavě zamilovaná. Vnímá ho jako člověka bez chyb a podle toho, co říká, to vypadá, že s ním chce strávit celý život. Vrhnout se hodlá zřejmě také do společného bydlení, a to hned po reality show Like House.