Like House jako Kajumiho byznys! Po show si influencery koupíte jako balíček

Myslet si, že nápad zavřít bandu teenagerů do jedné vily vznikl na televizi Prima, by bylo bláhové. S bláznivou reality show Like House totiž přišel jeden ze soutěžících. Adam Kajumi. Ten byl ještě pár dní před vysíláním částečným vlastníkem aplikace Oukee, přes kterou se hlasuje. Je tak dost možné, že tím vydělává i v průběhu pořadu, aniž by reálně hnul prstem. Jenis navíc ve svém videu prásknul, že po skončení show budou dál vystupovat všichni společně.

Nebylo by divu, kdyby soutěžící měli ve smlouvách pasáž o tom, že po skončení reality show musí vystupovat společně. Ostatně fungují tak i jiné velké soutěže. Influenceři to tak ve smlouvách nejspíše opravdu mají a nechtěně to prásknul Jenis.

"My budeme furt vystupovat jako Like House, až to skončí," prohlásil suverénně na Youtube. Přizvukoval mu Tomi. Oba chlapci vypadali poměrně nešťastně z toho, k čemu se zřejmě upsali.

"To budeme no. Akce nebo tak něco, to asi furt bude probíhat," řekl Tomi. "Budeme jezdit po akcích, kde se s váma uvidíme, takže se máte na co těšit," doplnil ho Jenis. Je tak zřejmé, že po skončení show si celý Like House můžete klidně objednat, pokud máte ovšem dostatek financí. Parta rádoby kamarádů bude něco jako chodící reklama.

Adam Kajumi je především byznysman

Na svědomí to má jeden člověk, a to Adam Kajumi. Ten se nijak netajil tím, že s nápadem přišel on a byl to on, kdo oslovil televizi. "Celá show vznikla převážně k budování kultu Adama Kajumiho. Z několika nezávislých zdrojů mám potvrzeno, že nápad na tuhle show vůbec nevznikl na Primě, ale pochází právě z bandy, která se v posledních letech ochomýtá právě kolem Kajumiho," potvrzuje to ve svém videu youtuber, který si říká Lukefry.

"Stejně tak jsou na lidi z jeho okolí napojeni i všichni soutěžící i samotná hlasovací aplikace," pokračuje. "Oukee, přes kterou se hlasuje hlavně vůbec není aplikace vytvořená k hlasování, ale jedná se o sociální síť, která na první pohled vypadá jako špatně okopírovanej TikTok," konstatuje Lukefry, který se odhalování televizního zákulisí věnuje roky.

Like House není nápad televize

"Vymyslel ji sám Kajumi, sám se tím chlubí na Linkedln účtu a provozuje ji společnost Go social s.r.o., kterou když si vyhledáte v rejstříku firem, zjistíte, že Adam Kajumi v ní ještě pár dní před začátkem Like Housu měl podíl a byl její jednatel," uvádí ve videu.

"V době, kdy se na Primě vymýšlelo skrz co a jak se bude hlasovat, Kajumi byl 50 % vlastníkem téhle aplikace. Celý tenhle pořad je vlastně promo na aplikaci, se kterou je jeden se soutěžících úzce spojený," tvrdí Lukefry. Like House tedy není každodenní zábava pro diváky, ale prostředek k vydělání nemalých peněz po skončení show.

#youtube|1SeqPgF7CzE|199s#