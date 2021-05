Násilník Datel? Mám z něho strach, nedá se zapomenout, tvrdí dávná ex

Předtím, než se dal Datel dohromady ve vile Like House se soutěžící Bárou, tak chodil s Nikol. Ještě před Nikol měl Anetu, která se s ním rozešla. Datel tehdy tvrdil, že za krach vztahu může on. „Věřil jsem, že když se dva milujou, jde zachránit všechno,“ říkal na konci vztahu, kdy se stalo něco, co Aneta už z hlavy nevymaže.

Skoro to vypadá, jako kdyby Datel střídal holky jako ponožky. Po pár měsících má takřka vždy novou. Před necelým půl rokem chodil s Anetou Kurkovou, která mu dala kopačky. Důvod rozchodu konkretizovat nechtěla. Údajně se mělo jednat o Datlovy psychické problémy.

„Já jsem s ním ukončila kontakt. Nechci, abychom si psali a o něco se pokoušeli. Já to necítím. Nemám nervy na to něco zkoušet dál,“ konstatovala ve svém youtubovém videu. To bylo vlastně jenom odpovědí pro Datla, který po rozchodu točil jako zběsilý.

„Vzhledem k tomu, co se dělo, tak nejsem schopna to překročit a říct si, že třeba je jinej. Věřte tomu, že kdyby jste s ním zažili to, co já, tak nebudete věřit nikomu,“ tvrdí, ale nic podrobného nezmiňuje.

O nevěru u Anety nešlo

„Marek mě nepodvedl, nic takového. Jde o závažnější situaci. Já tady říkám, jak to cítím, jak to momentálně je. Konkrétní nebudu. Mým úkolem není nikoho pošpiňovat, jen abych se obhájila. Nechtěla jsem nejdřív ani točit tohle video. Ani jsem nechtěla, aby Marek točil video,“ smutní.

Marek Valášek alias Datel však stejně všechno prozradil. „My se k sobě s Markem nevrátíme nikdy. Poté, co jsem s ním prožila, tak se k němu vracet nechci. Mám k němu nějaký blok a strach. Z toho člověka už nemám dobrý pocit. Nedá se to zapomenout. Nikdo mi to nevymaže z hlavy,“ dodává.

Fanoušci dokonce spekulovali o domácím násilí. K tomu se pro změnu vyjádřil Datel. „Četl jsem komentáře, že jsem Anet podvedl a mlátil. Můžete se jí zeptat. Nikdy bych na ni nevztáhl ruku. Díky tomu, že se mnou Anet celou dobu byla, jsem se dokázal z těch problémů dostat. Anet si zaslouží jedno velké díky, za to, že si tím prošla,“ obhajuje se Marek, který zřejmě každé bývalce vzkazuje jedno velké díky.

Vztahu jsem si nevážil, tvrdil Datel

„V mém osobním životě jsem se nechoval dobře a přenášel jsem to na Anet. Ta to musela snášet. Rozchod je způsobený tím, že jsem si vztahu nevážil. Udělal jsem chyby, co nejdou vrátit zpátky,“ sypal si popel na hlavu.

„Já jsem věřil, že když se dva milujou, jde zachránit všechno. Snažil jsem se ten vztah zachránit a tím, jak jsem se snažil, tak jsem dělal nátlak, který ji odradil ještě více. Není reálný, abychom se k sobě mohli vrátit,“ zakončuje svoje povídání, u kterého se téměř rozpláče. Těžko říci, zda jde o pravé emoce nebo dobrý herecký výkon.

Zdroj: Youtube