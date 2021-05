Like House: Bára a Datel přiznali vztah, svoje expartnery dostali na samé dno

Asi nikoho nepřekvapilo, že Datel a Bára oznámili, že jsou spolu. Bylo jenom otázkou času, kdy to soutěžící reality show Like House přiznají. Přiznání ale předcházelo milion trapných vyjádření o tom, jak spolu vůbec nic nemají. V nejnovějším videu, kde šli konečně s pravdou ven, tvrdí, že jejich expartneři to nesli velmi těžce.

Konečně je to venku! Nutno podotknout, že jim to trvalo. Zarytě tvrdili, že spolu nic nemají a nakonec už to nevydrželi. „Jsme spolu. nedokážete si představit, jak to pro nás bylo těžké říct.. co se vlastně stalo.. proč jsme to hned neřekli na rovinu,“ řekl Datel ve svém nejnovějším vyjádření.

I nadále trvá na tom, že sex mezi nimi nejprve neproběhl. „Koukali jsme na filmy, určitě jsme spolu nespali. Začali jsme si ale rozumět. Po několika dnech se ve mně začalo něco lámat, když jsem to v sobě začal cítit, tak jsem to řekl i Niki,“ pokračoval.

„Zavolal jsem jí to a řekl jsem, že to chci ukončit. Pořád jsem doufal, že to přijde, ale nikdy jsem Niki nenalhával, že jsem ji miloval, abych jí případně neublížil,“ řekl a přiznal tak, že ji nikdy nemiloval.

„S Niki jsme byli ještě spolu, ale rozhodně jsme s Bárou nespali a ani jsme se nelíbali, to až pak, když jsem se s Niki rozešel, což bylo vidět i na bezpečnostních kamerách, že jsme se spolu líbali. A oukej, když se na to dívám zpětně, také mi to nepřijde jako správné, takhle dva dny po rozchodu, ale my když jsme se s Bárou setkali, začali jsme si tak extrémně moc rozumět, že kdo si zažil nějaký podobný vztah, pochopí to,“ apeluje na veřejnost Datel.

Verze jeho vyjádření se tady ovšem rozcházejí. V minulosti tvrdil, že Báru líbal, když ještě chodil s Nikol. Teď tvrdí, že k polibku došlo až po rozchodu. Chaos do celé kauzy prý vnesl Adam Kajumi, jenž řekl, že byl u toho, když Datel s Bárou spal.

„Když řekl Adam Kajumi během živého vysílání, že jsem s Bárou spal, bylo to zrovna ve fázi, kdy jsme si dali s Bárou první pusu. Adam řekl, že jsme spolu s Bárou spali, smál se tomu. I Laduška mu naznačovala, že je to průser, že to neměl říkat, protože to nebyla pravda. Já nevím, jestli chtěl vyvolat nějakou vlnu reakcí. Ale tohle byl moment, kdy nám to celé zkomplikoval,“ myslí si.

Spousta lidí ale za Kajumim stojí, jelikož Datel vydal už opravdu hodně verzí pravdy. „Když jsem to říkal Nikole, bylo jí z toho blbě, byla z toho zhroucená, a každý, kdo má vztah, by to udělal jako já. Já jí to nechtěl hned vpálit do ksichtu a ublížit jí ještě víc,“ přiznává.

„Začala jsem se scházet víc a víc se svým bývalým přítelem, ještě před Like Housem. Ten víkend jsme se s bývalým hádali kvůli Adamově živému vysílání. On si myslel, že jsme spolu spali,“ uvedla pro změnu Bára.

„On mi začal říkat, že jestli jsem s Markem něco měla nebo s ním budu mít, že si prý něco udělá,“ řekla na kameru Bára. Své expartnery tedy oba dostali na samé dno. Teď už ale bude jistě všechno jen sluníčkové, jelikož oni přece za nic nemůžou.

