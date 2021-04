Like House: Datel se vyjádřil k sexu s Bárou, ta je KOPIE jeho holky

Sotva reality show Like House začala, už je na světě první skandál. Urvat se ze řetězu měl svérázný Marek Valášek, který údajně strávil noc plnou vášně s Barborou Stříteskou. Problém je, že Marek přezdívaný Datel, je ve skutečnosti zadaný. K možnému úletu se nyní rozhodl vyjádřit.

Sedm influencerů se dobrovolně nechalo zavřít do vily poblíž Berouna, kde spolu budou trávit veškerý čas. Reality show Like House připomíná VyVolené, avšak v modernější verzi.

Veřejnost měla zatím možnost spatřit první díl, kde byli všichni do jednoho vystaveni nejrůznějším výzvám. Po dotočení se rozhodli, že to všechno ještě pořádně zapijí. Marek Valášek, kterému nikdo neřekne jinak než Datel, by se toho nejraději zdržel, kdyby věděl, co se stane.

Alkohol totiž vedl k pořádné pařbě a ta měla podle všeho skončit sexem mezi Bárou a Datlem, který je zadaný. "Informaci mám přímo z Like House. Datel se měl opít a vyspal se s Bárou," uvedl zdroj pro web eXtra.cz, jenž s tím přišel jako první.

Datel se rozhodl, že se ke skandálu vyjádří

Valášek se rozhodl, že se k celé dle něho smyšlené věci vyjádří. "Dneska se začaly šířit první negativní články ohledně mojí osoby. Já jsem se k tomu tady chtěl vyjádřit. Nebudu říkat, o co jde konkrétně, protože nebudu podporovat šíření lží," řekl Datel na svém instagramu, ale všem je jasné, o čem mluví.

"Chci vám říct, že všichni jste dost rozumný na to, aby vám došla jedna věc, a to ta, že na vile jsme tady my. To, že nějaký bulvár napíše článek, je super. Gratuluju. Ale oni tady s námi nejsou ty lidi," špiní ostatní.

Nutno podotknout, že článek vyšel na základě tvrzení někoho, kdo je Like Housu blízko. To by si měl Datel uvědomit a začít si dávat pozor, pokud nechce, aby jeho vztah s přítelkyní Nikol skončil krachem.

Mějte svoji hlavu, vzkazuje veřejnosti

"Chtěl jsem vás jenom poprosit, abyste nevěřili všemu. Jak říkám, jsme tady my a my víme, jaká je pravda. Když by se to začalo řešit a situace si to vyžadovala, abych se k tomu nějak víc vyjádřil, tak se o tom třeba pobavíme," slíbil do budoucna.

"Mějte svůj názor a svoji hlavu a nevěřte všemu, co se někde píše," apeluje na veřejnost. Do karet mu však nehraje to, že Bára je jeho přítelkyni velmi podobná. Jen těžko uvěřit, že by se mu nelíbila a že by se intimním radovánkám s ní bránil.

