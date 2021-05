Like House: Musíte být spolu! Bára a Datel čelí nečekanému tlaku

Vztah Báry a Datla se vyvíjí pomalu. Oba aktéři pozvolna odtajňují, jak se věci mají. Nejprve tvrdili, že spolu nemají nic a posléze přiznali polibek. Soukromí si prý chtějí chránit. To by ovšem nesměli lézt do reality show Like House.

Je to pár týdnů, co Adam Kajumi prohlásil, že byl u sblížení Datla a Báry. Přesněji řečeno v živém streamu řekl, že byl u toho, když spolu spali.

Datel i Bára až dosud všechno popírali. Teď už jim ovšem nikdo nevěří. V nejnovějším díle reality show soutěžící spatřili video, kde se Datel s Bárou divoce líbají na lince.

Jak sám Datel s oblibou říká, rád by se s Bárou více seznámil a poznal se blíže. To už ovšem evidentně udělal. Polibkem s krásnou soutěžící navíc podvedl svoji přítelkyni, se kterou v té době chodil.

Lidé si přejí, aby tvořili pár

Nakonec se spolu ovšem rozešli. „Moc mě mrzí, že něco, co bylo absolutně bezproblémové muselo skončit takhle, v téhle situaci a atmosféře,“ napsala Nikol Martínková na svůj Instagram.

„Jsem opravdu smutná, zklamaná a vůbec mi z toho všeho není dobře. A ať už to v budoucnu dopadne jakkoliv, budu vděčná za to všechno hezké ale i špatné, co jsme společně stihli zažít,“ dodala. Datlova expřítelkyně Nikol je až podezřele klidná.

Datel mezitím prozradil, že rozchod byl nejprve jenom naoko. Byl to jeden z dalších manévrů, jak si v reality show chránit soukromí. „My nechceme říkat všechno, co je v našem životě,“ tvrdil na kameru.

Bára o svém soukromí téměř nemluví

On totiž ani nic říkat nemusí. Zamilované fotky hovoří samy za sebe. Je jasné, že jsou do sebe zamilovaní. Proč by se jinak fotili pod rozkvetlou střešní? Právě u tohoto snímku je lidé zasypávají vzkazy.

„Datel+Bára=ship,“ píší lidé a přitom ani netuší, jak to Bára s Datlem mají. Čelit tak musí podivnému tlaku, na který dřív nebyli zvyklí. „Musíte být spolu. Hrozně vám to sluší spolu!“ tvrdí jim další. „Moc se k sobě hodíte,“ zní jedna z mnoha pochval na sociálních sítích. Datel a Bára si to ale nejdřív musí říct spolu a fanoušky k tomu určitě zvát nebudou.

Zdroj: Instagram