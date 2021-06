Like House: Po blondýnce šel po brunetkách! Tohle jsou holky, které Datel svedl

Datel je velký milovník žen. Ani to nemusí říkat, jelikož je to na něm vidět. Jakmile mu vstoupí do cesty sexy dívka, neodolá. Ostatně přesně to se stalo ve vile Like House, kde potkal soutěžící Báru, se kterou začal chodit. Právě kvůli ní se rozešel s dnes již bývalou přítelkyní Nikol. Před těmito dvěma patřil krásné Anetě.

Pokud jste divákem youtubových videí od Datla, jistě jste si povšimli, že jsou plné dívek a následných vysvětlení, proč došlo k rozchodu. Schéma je pořád stejné. Obdobné to bylo i u Nikol, se kterou se rozešel, jelikož potkal ve vile Like House Báru.

„Zavolal jsem jí to a řekl jsem, že to chci ukončit,“ vypráví Datel ve svém zhruba stém vyjádření. Prozradil také, že Nikol nikdy nemiloval.

„Pořád jsem doufal, že to přijde, ale nikdy jsem Niki nenalhával, že jsem ji miloval, abych jí případně neublížil,“ řekl. Nikol doufala, že žádné video plné podrobností z jejich vztahu nevznikne. Šeredně se mýlila.

Nikol nikdy nemiloval, Bára ho okouzlila

„Já jsem mu říkala, ať nic nevydává a ať mě tam nezmiňuje a on tam řekne před celým národem, že mě nikdy nemiloval,“ rozčilovala se Nikol. „To mě tak ztrapnilo. Ať se stalo cokoli, tak já jim to přeju. To je normální a děje se to v běžném životě. Nejsem jediná, které se to stalo,“ dodala vyrovnaná Nikol.

Ještě před Nikol chodil Datel s blonďatou Anetou, která se pyšní sexy snímky na Instagramu. Datel měl během jejich vztahu problémy a přesně na základě toho vztah krachl. Iniciátorem rozchodu byla Aneta.

„Já jsem s ním ukončila kontakt. Nechci, abychom si psali a o něco se pokoušeli. Já to necítím. Nemám nervy na to něco zkoušet dál,“ konstatovala ve svém youtubovém videu. Podrobnosti, proč k rozchodu došlo, ale nezveřejnila.

Aneta vztah dobrovolně ukončila

„Vzhledem k tomu, co se dělo, tak nejsem schopna to překročit a říct si, že třeba je jinej. Věřte tomu, že kdyby jste s ním zažili to, co já, tak nebudete věřit nikomu,“ tvrdí. Byť vynechává detaily, pod pokličku mírně nahlédnout nechává.

„Marek mě nepodvedl, nic takového. Jde o závažnější situaci. Já tady říkám, jak to cítím, jak to momentálně je. Konkrétní nebudu. Mým úkolem není nikoho pošpiňovat, jen abych se obhájila,“ zakončuje svoje povídání Aneta. Vzhledem k tomu, jak krásná je, je jen těžko uvěřitelné, že by byla sama a zdá se, že i Datel nakonec našel svoji životní lásku.

