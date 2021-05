Like House: Soutěžící z vily ukázali fotku z dětství, poznáte, o koho se jedná?

Když sedm soutěžících nastupovalo do reality show Like House, bylo jasné, že musí počítat s určitou ztrátou soukromí. K té také došlo. Někdy tomu ovšem jdou influenceři naproti, když zveřejňují informace ze své minulosti. Naposledy se na sociální síti jednoho z nich objevil snímek z dětství. Tipnete si, o koho jde?

Na snímku vidíme dva chlapce, kteří mají delší vlasy a vypadají, že se do někoho stylizují. Období rané puberty se holt u každého projevuje jinak.

Vzhledem k tomu, že se fotografie objevila na Instagramu Datla, je už předem jasné, o koho jde. Ano, o něho a Jenise. S tím se totiž skutečně kamarádí už od dětství a nedají na sebe dopustit. Když problémový Datel zrovna vzbuzuje kontroverze a vyvolává hádky, Jenis proti němu neřekne křivé slovo.

„Psal se rok 2013 a já s Jenisem jsme chtěli vypadat asi jako Justin Bieber. Smích je v životě hodně důležitý, tak doufám že vás fotka pobavila. Pokud chcete víc starých fotek, můžete nahodit. Kdo se víc změnil? Já nebo Jenis?“ táže se Datel u fotky.

Fanoušci se popadali za břicho

Fanoušci jsou více než pobavení. Někteří píší, že jim trvalo, než je oba poznali. „Tady ses aspoň choval normálně,“ dělají si lidé srandu z Datla. Naráží na to, že se ve vile vlastně jenom hádá a občas hádky vyvolá. Jeho věčný konflikt s Adamem Kajumi už diváky přestává bavit.

Dříve zadaný Datel si totiž začal s Bárou Stříteskou. Nejprve tvrdil, že s ní vůbec nic neměl, ale Kajumi v živém streamu propálil, že byl u toho, když spolu spali. Datla to vytočilo a začal na Kajumiho pravidelně utočit. To, že proběhla minimálně divoká pusa v kuchyni, dokázaly záběry z kamer.

Těžko říct, jestli následně vyjadřoval mlčením Jenis svůj souhlas nebo nesouhlas. Slovní podpory se od něj Datel nedočkal. Na Twitteru dost věcí naznačoval Tomi, který také kamarádí s Jenisem. Oba jsou považováni za klidnější soutěžící.

Jenis se k poměru Datla nevyjadřuje

„Vy hrotíte a fandíte úplně nesprávným lidem, ty volee! Máte v tom bordel jak svině, ale nedivím se,“ píše Tomi. „Hrozně rád bych vám řekl celou pravdu, ale já prostě nemůžuuuu,“ tvrdí. Podle Kajumiho ale pravda už najevo vyšla.

Datel se posléze přiznal, že k puse došlo. Nic jiného dělat nemohl. Nejdříve však říkal, že polibek proběhl v rámci hry, což posléze popřel. „Mohlo to znít tak, že jsem si s Bárou dal pusu v rámci nějaké hry. Rozhodně nechci říkat, že to bylo kvůli alkoholu nebo hře. Ne,“ řekl ve svém vyjádření Datel.

„Prostě to bylo kvůli tomu, že se to stalo a je to naše vina a neseme za to zodpovědnost. Bylo to v době, kdy jsem byl ještě s Niky. Nikče se chci omluvit nejvíc,“ sypal si popel na hlavu Datel. Veřejnost mu ale nevěří.

Zdroj: Instagram