Like House: Nevěrník Datel se zamotal do lží, už za ním nestojí ani přátelé

Skandál, který se vleče od počátku reality show Like House, neustává. Naopak. Za údajně nevěrným Datlem, který se měl ještě jako zadaný vyspat s Bárou Stříteskou už nestojí ani přátelé. Je otázkou času, kdy se od něho odvrátí i fanoušci, kterým se zoufale snaží prodat svůj merch.

Marek Valášek, kterého všichni oslovují Datel, se měl hned po nástupu do vily, kde je zavřený s dalšími šesti influencery, vyspat s Bárou Stříteskou. Na veřejnost to vypustil někdo, kdo je soutěžícím velmi blízký a vše následně potvrdil Adam Kajumi, který v živém streamu řekl, že byl u toho, když spolu Bára a Datel spali.

Datla to rozčílilo a obvinil Kajumiho ze lži. Sám však prokazatelně lže, jako když tiskne a pořádně se do toho zamotává. Nejprve tvrdil, že s Bárou vůbec nic neměl. Posléze však v jednom z mnoha vyjádření uvedl, že došlo k polibku.

Celý děj telenovely to značně změnilo, jelikož se přišlo na první lež. Polibek se dle slov Báry a Datla udál v rámci hry.

"Bylo to v rámci té hry. Popíjeli jsme u toho. Snad to opravdu pochopíte. Za nás za oba bych řekla, že si rozumíme. Opravdu. Chtěla bych, abyste to všichni pochopili, že je lidské si rozumět," tvrdila Bára.

Lež má krátké nohy

"Jeden večer se stala jedna věc. Byl to ten večer, co se točil večerní program. Hrála se pravda nebo úkol a u toho jsme popíjeli. Po skončení natáčení jsme dál pokračovali v té hře. Když to zkrátím, dali jsme si s Bárou prostě pusu, u které byl Adam. Adam to vzal tím stylem, že to nafouknul na streamu. Asi si neuvědomil, co to může způsobit," tvrdil Datel.

Jen den poté už se věci měly jinak. "Mohlo to znít tak, že jsem si s Bárou dal pusu v rámci nějaké hry. Rozhodně nechci říkat, že to bylo kvůli alkoholu nebo hře. Ne. Prostě to bylo kvůli tomu, že se to stalo a je to naše vina a neseme za to zodpovědnost. Bylo to v době, kdy jsem byl ještě s Niky. Nikče se chci omluvit nejvíc," zpytoval svědomí Datel. Veřejnost mu ale nevěří.

"Datel podvedl svou přítelkyni s Bárou v Like House a Kajumi to poslal ven. Tak se Datel snažil první dny o to, aby se to nikdo nedozvěděl a chtěl z Kajumiho udělat lháře, ale po dvou dnech mu došlo, že Kajumi nemá v hlavě zas tak vymrdáno, a tak se ke všemu přiznal," píše na sociálních sítích člověk pod profilem TheInsidiaProject.

Kdy se dozvíme skutečnou pravdu?

"Takže Kajumi byl ten, kdo říkal pravdu a Datel lhal. Když si uvědomil, že už to nemá jak zachránit, tak z toho udělal video, že se vlastně ke všemu přiznává a říká pravdu," dodal.

Nutno podotknout, že Datlův velmi dobrý kamarád je Jenis, který se za něj ani náhodou nepostavil. Z lidí ve vile se za něj nepostavil nikdo. Na Twitteru dost věcí naznačuje Tomi.

"Vy hrotíte a fandíte úplně nesprávným lidem, ty volee! Máte v tom bordel jak svině, ale nedivím se," píše. "Hrozně rád bych vám řekl celou pravdu, ale já prostě nemůžuuuu," tvrdí. Podle Kajumiho ale pravda vyjde najevo brzy.

