Datel jako geniální marketér: Stačí trocha falešné hysterie a merch se prodá sám

Nejvýraznějším účastníkem reality show Like House je zřejmě Datel. I když se tváří, že mu sláva zrovna příjemná není, opak je pravdou. Skandál s údajnou nevěrou a válku s Adamem Kajumim, kterou od počátku nástupu do vily vede, prostě umí využít ve svůj prospěch.

Všechno začalo, když se provalilo, že si měl ještě jako zadaný začít s Bárou Stříteskou. Na tom není nic tak zvláštního. Když zavřete bandu mladých a nevybouřených influencerů do jedné vily, dá se předpokládat, že se něco takového stane.

Datel však odmítá, že by s krásnou soutěžící něco kdy měl. Je přece zadaný. Tedy… byl. Nedávno si se svojí Nikol dali pauzu, což zkrátka znamená rozchod. Tím spekulace o jeho údajné nevěře ještě rozvířil.

Nutno podotknout, že je jediný, kdo celou věc živí. Informaci nejprve vypustil někdo, kdo je influencerům blízko a odmítl být jmenován. Následně v živém streamu vystoupil Adam Kajumi a řekl, že vedle dvojice byl přítomen, když se pod peřinou dělo něco nekalého.

Datel a jeho nešťastné promo merche

Datel se rozčílil a začal vydávat jedno vyjádření za druhým. Lze si všimnout, že Bára, se kterou měl strávit divokou noc, mlčí. Datel nikoli. Dělá totiž přesný opak toho a rostoucí počet sledujících jako by si užíval.

V jeho nejnovějším videu napadá Kajumiho s tím, že je falešný člověk a lže. I to vyvolalo ohlas. Většina jeho projevů na Instagramu a Youtube je zakončena jednou věcí - odkazem na merch, který chystá v blízké budoucnosti prodávat. "Nejpozději 30. dubna," píše na Instagramu.

Kajumi mu dává radu, kterou by si měl vzít k srdci

Datlova hysterie, kdy Kajumiho v prostorách vily doslova vyřve, se zdá až hraná. Zatímco Datel vříská tak, aby ho všichni slyšeli, ostatní v klidu sedí a jsou nuceni trapnu přihlížet. Vlastním jménem Marek Valášek je dost možná jen dobrý marketér, který se rozhodl, že na svém merchi Datelcrew utrží pořádnou částku.

"No jakoby já u toho byl. Datel se hrozně vzteká, ale kdyby tyhle věci nedělal, tak to nikdo nepíše. To je celé. Lék na to, aby to nepsali, je to nedělat," řekl Kajumi v živém vysílání. Otázkou je, zda to Datel celé nedělá schválně. Pokud na sebe totiž nestrhne dostatek pozornosti, po skončení pořadu po něm neštěkne ani pes. Stejně jako po ostatních.

Zdroj: Youtube