Like House: Líbali jsme se na lince, chytl jsem ji za zadek, popsal nevěru Datel

Bývalá přítelkyně Datla musí mít radost, že šel soutěžit do reality show Like House. Úplně se znemožnila. Ve videu, kde oba tvrdí, že si dávají pauzu a posléze z toho byl konec vztahu, tvrdí, že mu věří. Datel ze sebe ale postupně souká pravdu. S Bárou něco měl a nebál se to popsat veřejně.

Datel se zamotává do vlastních lží. Nejprve urputně tvrdil, že se Báry ani nedotkl. O pár týdnů později už mluví jinak. Kamera umístěná ve vile je totiž natočila a všichni soutěžící to viděli. "Šlo o video, kde Bára seděla na lince a dali jsme si pusu, líbali jsme se a chytl jsem ji za zadek. To Adam viděl. To je ten důvod, proč začal vykládat, že jsme spolu spali," tvrdí Datel a trvá si na tom, že k sexu nedošlo.

I Adam v rozhovoru pro pořad Chyceno v síti popsal, co viděl. "Dva lidi, kteří sedí na kuchyňské lince, mají se k sobě, osahávají se a líbají se a vypadá to jako sexuální předehra," tvrdí Adam Kajumi.

Vztah mezi Datlem a Kajumim není dobrý. Jsou na ostří nože. Pravda ale postupně začíná vycházet najevo. Minimálně vyšlo najevo, že Datel s Bárou nějaký kontakt měl. Nejprve se hovořilo jen o polibku.

Datel se opět vyjádřil a opět jinak

"Bylo to v rámci té hry. Popíjeli jsme u toho. Snad to opravdu pochopíte. Za nás za oba bych řekla, že si rozumíme. Opravdu. Chtěla bych, abyste to všichni pochopili, že je lidské si rozumět," apelovala na veřejnost Bára.

"Jeden večer se stala jedna věc. Byl to ten večer, co se točil večerní program. Hrála se pravda nebo úkol a u toho jsme popíjeli. Po skončení natáčení jsme dál pokračovali v té hře. Když to zkrátím, dali jsme si s Bárou prostě pusu, u které byl Adam. Adam to vzal tím stylem, že to nafouknul na streamu. Asi si neuvědomil, co to může způsobit," tvrdil Datel ve svém vyjádření.

Následující den bylo všechno jinak. "Mohlo to znít tak, že jsem si s Bárou dal pusu v rámci nějaké hry. Rozhodně nechci říkat, že to bylo kvůli alkoholu nebo hře. Ne. Prostě to bylo kvůli tomu, že se to stalo a je to naše vina a neseme za to zodpovědnost. Bylo to v době, kdy jsem byl ještě s Niky. Nikče se chci omluvit nejvíc," zpytoval svědomí Datel. Čert, aby se v tom vyznal. Pravdy se zřejmě nikdy nedobereme.

Zdroj: TV Prima