Like House: Srdceryvný projev Datla vás rozpláče, o Báře nepadlo ani slovo

Datel je jeden z nejvýraznějších účastníků reality show Like House. Od začátku je rád před kamerou, kde s oblibou pomlouvá Adama Kajumiho a za dobu pobytu ve vile si zvládl získat srdce krásné Báry. Po měsíci od natáčení však přiznává, že všechno není tak růžové, jak by se mohlo zdát.

Legrace to rozhodně není. Parta influencerů spolu tráví pod dohledem kamer týden co týden. Vzájemně se tolerovat je mnohdy nad jejich síly. I Datel, který si jinak hraje na tvrďáka, přiznává, že se na návrat do reality těší.

„Tak máme za sebou už téměř první měsíc v Like Housu a musím přiznat, že mi začíná chybět normální život a Samopal,“ napsal Datel na sociální síť. Samopal je Datlův pes, který na něj věrně čeká doma, zatímco jeho páníček soutěží o půl milionu.

„Hodně lidí si může myslet, že žijeme úžasné životy, ale má to také své mínusy, vystoupení z komfortní zóny, ztráta soukromí a neustálé přemýšlení nad tím, co si o vás kdo myslí,“ tvrdí jeden z nejvýraznějších obyvatelů vily.

Datel teskní po domovu

„Člověk to ale nesmí brát tak vážně, protože by mu z toho asi pak hráblo. Na druhou stranu je to zkušenost k nezaplacení a zážitky které bysme nikdy jindy nejspíš nezískali. Těším se na zbytek pobytu zde, ale zároveň i na návrat do normálního života, protože pro vás plánuji velké věci!“ láká už předem svoje fanoušky.

Zarážející je, že v srdceryvném proslovu chybí Bára, jejíž srdce si získal ve vile. Právě s ní by měl trávit nejvíce času, až z vily odejde, ale zmínka o ní chybí. Nutno podotknout, že už jí v minulosti věnoval samostatný status.

„Někdy v životě se stane, že vám do života přijde člověk a celý život vám změní, protože vám přijde, že to je ta osoba, na kterou jste celou dobu čekali,“ napsal na Instagram u snímku s Bárou.

Lásce se poroučet nedá

„Nikdo si nemůže vybrat, kdy se tohle stane a může se to stát za různých a nečekaných okolností jako nám s Barčou. V žádném případě to celé ale nebylo tak, jak hodně lidí říkalo, celé to mělo o dost složitější příběh,“ píše.

Do Báry se totiž zamiloval ještě jako zadaný. Ani Bára nebyla úplně bez partnera. Lásce se ale poroučet nedá, a tak skončili spolu. Trvalo dlouho, než přiznali vztah. Jakmile tak učinili, strhla se vlna radosti. Fanoušci jim to totiž moc přejí.

Zdroj: Youtube