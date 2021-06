Like House: Datle, ty jsi herec! Nevěrník popsal, proč se cítí na dně

Každý, kdo sleduje Like House ví, že Datel nejraději mluví o sobě a řeší jen sebe. Co na tom, že ve vile podvedl přítelkyni a dal se dohromady se soutěžící Bárou. To on je ten chudáček! Alespoň si to myslí. I proto zveřejnil velmi emotivní projev a připojil snímek, na kterém téměř pláče.

Emoce z Datla jen stříkají a on jim prostě nemůže zamezit. Naposledy ho ovládly tak, že to muselo ven i se srdceryvnou fotkou. Stalo se tak shodou okolností krátce poté, co ho ve vile navštívila expřítelkyně Nikol. Nikol tvrdí, že Datel se vášnivě líbal s Bárou, ještě když byl s ní.

To Datel popírá. Ovšem v minulosti už to jednou přiznal a to, že momentálně lže, dokazuje i datum u kamerového záznamu, kde je polibek vidět. Datel už nevěděl, jak z toho ven, a tak zveřejnil smutnou fotku. Napadl ho tedy skvělý a velmi dospělý nápad.

„A tohle je druhá stránka mé “drsné” tváře. Tohle je můj obličej každý večer, když se vypnou kamery a jsem sám. Čekal jsem, že se dnes stane vše, ale že osoba, které jsem řekl vše citlivého z mého osobního života, přijde lhát do televize, fakt ne,“ tvrdí Datel a opět hází špínu na někoho jiného.

Datel hraje na city

„Když jsem ti dnes po skončení dílu napsal sms, že mě mrzí ty lži, tak ses mi to nesnažila ani vyvrátit, protože víš sama, že to není pravda,“ pokračuje. Ve skutečnosti to nejspíše znamená, že s ním Nikol nechce mít prostě už nic společného.

„To, jak se teď cítím, je na úkor téhle obří sledovanosti… já už to přestávám zvládat. Doufám, že všem, kteří se nějak podíleli na řešení mých osobních vztahů veřejně, to za to stálo,“ napadá ostatní a v závěru se nezapomíná litovat.

„Prostě jsem se zamiloval a špatně jsem to pojal, ale určitě jsem nechtěl nikomu ublížit a lhát. Tohle bylo fakt sakra těžký a doufám že už to tímto končí a že mi už bude lépe,“ přeje si. Z psaného projevu to skoro vypadá, že Datel je prachobyčejný manipulátor, kterému to veřejnost přestává žrát.

Sám na sobě chyby nevidí

Sám si nevyčítá x vyjádření na adresu bývalé přítelkyně, ale jednu návštěvu ve vile jí nemůže odpustit. „Přišlo mi to jako sebelitování v televizi. Nechápu, čeho si tím chtěla dosáhnout. Všechno jsme si vyříkali a pak mě přijdeš vyhrotit do televize,“ slovně ji napadá Datel.

„Nejsem naštvanej, jsem jen zklamanej. Nejvíc mě mrzí, že jsem ztratil důvěru některých z vás,“ smutní z toho, že přišel o fanoušky, nikoli však, že si úplně zničil vztah s bývalou.

