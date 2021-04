Like House: Holky po něm jdou! Nikol bude muset Datla držet na řetězu

Jedním z nejpopulárnějších soutěžících reality show Like House je bezesporu Datel. Zejména podle fanynek je báječný, usměvavý, uvolněný a výhru si bezesporu zaslouží. Vlastním jménem Marek Valášek si je toho určitě vědom a tím ženské publikum přitahuje ještě víc. Partnerka Nikol ho bude muset po skončení soutěže pořádně hlídat.

Datel možná zpočátku zalitoval, že do reality show Like House šel, ale až skončí vysílání, nabídky, a tím pádem i příležitosti k nemalým přivýdělkům, se mu jistě jen pohrnou. Už teď je ale zvyklý topit se v luxusu stejně jako ostatní influenceři, kteří jsou s ním zavření ve vile. Těm se však nedostává od publika zdaleka takové pozornosti.

"Jsi jeden z mála z Like Housu, který je rozumný," píše mu jedna z fanynek. "Abych byla upřímná, horší pořad jsem snad neviděla, vůbec jsem nepochytila pointu. Ty a Jenis máte asi jako jediný mozek," zkonstatovala další, která sice horší pořad neviděla, ale evidentně se na něj kouká.

"Přeju ti výhru. Jsi tam jako jeden z nejrozumnějších," uvádí ho do rozpaků třetí dívka. "Tvoje fotky se mi moc líbí, ale tahle tak je nepopsatelná, je skvělá! Jo a fandím ti," píše další v řadě u snímku, kde je Datel vyfocený pod nápisem Like House. Nouzi o fanynky rozhodně nemá. Jeho srdce však patří Nikol Martínkové.

Datel je nejpřitažlivější kluk z vily

To nemění nic na faktu, že se proslýchá, jak nevhodně se Datel choval první večer ve vile. Po večírku měl mít sex s Bárou Stříteskou. "Informaci mám přímo z Like House. Datel se měl opít a vyspal se s Bárou," uvedl zdroj pro web eXtra.cz, jenž s tím přišel jako první. K noci plné vášně mělo dojít hned na první pařbě. Datel to popírá.

Nikdo logicky nemůže prokázat, zda se incident stal či nikoli. Ať se stalo cokoli, Datlova přítelkyně to těžce nese. Dokonce až tak těžce, že se opila v živém streamu. Na konci vysílání byla už úplně pod obraz.

"Kdybyste byli v mé kůži, napili byste se? Já bych se ožrala, fakt strašně. Já nemám problém s tím být někde opilá. A nemyslím si, že jsem strašně moc opilá, protože dokážu ještě nějak jakoby online vysílat," tvrdila při živém vysílání, kdy už jí téměř nebylo rozumět.

Přítelkyně Nikol situaci těžce snáší

Druhý den ze sociálních sítí zmizela. "Chci se vám moc omluvit, ale nebudu nějakou dobu aktivní na sociálních sítích. Jsem normální holka, která není zvyklá na tak obrovský nátlak," obhajuje se Nikol na Instagramu.

Možná by mohla změnit přístup, jelikož po skončení natáčení Datla dívky budou chtít ještě víc. Obrnit se není na škodu, pokud s Datlem chce i nadále být. On tvrdí, že se nic nestalo a všechno je jedna velká lež.

#youtube|nmB323Hwkxw|6s#