Like House: Dlužník i agresor? Datel byl v minulosti souzen za brutální bitku

Už od začátku reality show Like House se Marek Valášek zvaný Datel projevuje přinejmenším jako temperamentní. Pro sprosté slovo nejde daleko a když se mu něco nelíbí, nezdráhá se to říci. V minulosti měl konflikt s youtuberem jménem Ikaro, kterému při bitce zlomil nohu a skončil u soudu. Kromě jiného pak vyšlo najevo, že neumí zřejmě příliš hospodařit s penězi, jelikož je k nalezení v insolvenčním rejstříku, který dokládá, že má dluhy.

Okresní soud Plzeň-sever rozhodl v roce 2018 o tom, že Marek Valášek alias Datel musí zaplatit pokutu ve výši 25 tisíc korun. Tak dlouho se totiž navzájem uráželi s youtuberem zvaným Ikaro, až se setkali osobně a jeho protivník skončil se zlomenou nohou.

Datel si po verdiktu soudu nechal lhůtu na odvolání. Hrozily mu dokonce dva roky vězení. Rozsudek nebyl pravomocný.

„Když udělal moji fotomontáž, bylo to přes čáru. Zasahovalo to i do mého podnikání. Když jsem s ním chtěl komunikovat, na soukromém účtu si mě zablokoval, na veřejném mě urážel. Proto jsem jel za ním, abychom si to vyříkali,“ uvedl Valášek u soudu, kde obhajoval proč jel 11. září 2016 z Městce Králové do Dýšiny na Plzeňsku.

Řeší spory násilím?

Jeho tehdejší přítelkyně Datla cestou točila. Ten na videu říká, že chce zjistit, zda je Ikaro stejně silný nejen za klávesnicí.

„Vyříkali jsem si vše. Když jsem chtěl odejít, sáhl na mě. Měl jsem strach o přítelkyni, o to, co udělá, když předtím vyhrožoval. Otočil jsem se. Dvě tři sekundy jsem přemýšlel. Pak jsem ho chytil, aby nemohl nic udělat přítelkyni. Chvilku jsem ho držel na zemi. Pak jsme odešli. Je mi líto, že to došlo tak daleko,“ tvrdil dle portálu iDnes.cz.

Policii pak poskytl celý záznam, kde se za youtuberem vydává. To ho paradoxně potopilo, byť si myslel, že mu to pomůže. „Obžalovaný jako zkušený youtuber věděl, jaká videa mají největší sledovanost. Jel vyprovokovat konflikt. Právě obžalovaný byl tím, kdo na záznamu z 11. září 2016 provokuje,“ řekl soudce.

Ikaro se následně natáčel se zlomeným kotníkem a domáhal se 150 tisíc korun od obžalovaného. Konkrétně za poškození osobnostních práv.

Datel dlužníkem

„Poškozený si ve videu, které trvá asi 20 minut, dělá ze zranění reklamu, také honí sledovanost. V žádném případě tedy nelze hovořit o tom, že by zranění nějak výrazně zasáhlo do jeho osobnostních práv, když se s ním zcela dobrovolně vystavuje na netu,“ vysvětlil v závěru soudce. Ani jeden se tak nestal vítězem sporu.

Prchlivý Datel má však ještě jeden škraloup, a to jsou dluhy. Datel se totiž pod vlastním jménem Marek Valášek vyskytuje v insolvenčním rejstříku.

Vzhledem k tomu, že insolvencí se rozumí platební neschopnost, nebyl je Datel zřejmě schopen splácet. Obecně platí, že pokud má dlužník více věřitelů a není v jeho silách dluhy zaplatit, řeší se to takzvaným insolvenčním řízením.

Datlovi byl tedy určen insolvenční správce, který to za něj řeší. Nakonec může dojít i k rozprodeji dlužníkova majetku. V nejlepším případě ovšem k finanční úhradě.

