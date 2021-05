Like House: Datel ukázal starý snímek, tehdy by si o něj Bára neopřela ani kolo

V reality show Like House panuje momentálně dobrá nálada. Datel a Bára konečně přiznali, že spolu chodí a nikdo tak nemá důvod o tom spekulovat a šířit fámy. Oba jsou do sebe zamilovaní až po uši. Je ovšem otázkou, zda by Bára chtěla Datla i dřív. Před lety totiž rozhodně nevypadal tak, jako dnes.

Datel je samý sval. Ženy na na něj bezesporu letí a rozhodně ne jenom ty mladší. Bára bude mít co dělat, aby od něj všechny nápadnice odehnala. Kdyby s ním však začala chodit před lety, takový problém by jistě neměla.

V roce 2013 vypadal totiž jako tintítko, které o dívku sotva zavadilo. V tu dobu by si o něj Bára zřejmě neopřela ani kolo. Je vidět, že jí záleží na vzhledu a kluka bez pořádných bicepsů by nechtěla. Datlovi samotnému to ale taky nevyhovovalo a začal s tím něco dělat.

„Kde je vůle, tam je cesta. Celou základní školu jsem si stěžoval na to, jak vypadám a nebyl jsem se sebou spokojený. Pak mi jednoho dne došlo, že pokud zůstanu jen u toho kňourání, tak budu kňourat celý život, hecnul jsem se a během půl roku +15kg (cca),“ uvádí u starého snímku na Instagramu.

„Tímto nechci rozhodně tvrdit, že je důležitý vzhled. Chci tímto říct, že je důležité, aby byl člověk sám se sebou spokojený a ve většině případech pro to člověk musí něco udělat,“ motivuje okolí Datel.

„Znám plno lidí, kteří si stěžují na něco, co jim na sobě vadí a když se zeptám proč to nezmění, řeknou, že to nejde, ale přitom to ani nezkusili, protože si myslí, že je to hrozně těžký, ale věřím, že často člověk může být překvapený, že to je pak o dost lehčí a že nejtěžší je to odhodlat se a začít,“ myslí si.

„Pokud vás v životě něco štve, tak s tím začnete něco dělat, tohle jsem vždy v životě udělal a vždy mi to zlepšilo život k lepšímu. Každý z vás má na to dokázat to, co chce, ale musíte pro to udělat ten první krok,“ zakončuje svoje povídání.

S vypracovanou postavou se přeci nikdo nerodí. Ukázkovou figuru má i Bára, která ve fitku evidentně tráví také hodně času. Někoho, kdo na sebe kašle, by vedle sebe nesnesla. Datel je ovšem dle svých slov člověk, co na sobě pracuje.

„Jsem strašně ráda, že jsem ho poznala. Konečně člověk, se kterým si rozumím ve všem. Je to neskutečný. Připadá mi to jako bysme se znali x let. No prostě je to dokonalý. A já tohle potřebovala. Takovýho chlapa jako je on!“ raduje se Bára ze svého nového objevu.

