Like House: Kajumi terčem dalšího útoku, Datel si nedá pokoj a svou slávu živí

Jednou jedinkrát se stalo, že Adam Kajumi řekl, že byl u toho, když zadaný Datel spal s Bárou a byl oheň na střeše. Hoří ale už několik týdnů, protože Marek Valášek celou věc živí a neustále ji připomíná. Bojí se snad, že na něj po skončení reality show Like House všichni zapomenou?

Skoro jako kdyby to byl jeden z fíglů, jak na sebe upoutat pozornost. Možná proto konflikt Datel neustále vytahuje. Když se začalo spekulovat o tom, že tehdy zadaný Datel měl něco s Bárou, Adam Kajumi řekl v živém vysílání, že byl u toho, když Datel s Bárou spal.

To Datel odmítl a popřel, že by s Bárou cokoli měl. Posléze však kamerové záběry odhalily, že s Bárou skutečně něco měl. Líbal ji na kuchyňské lince. Prokazatelně tedy lhal. Místo toho ale opakovaně útočí na Adama, i když už to mohlo být dávno passé.

„Gratuluju ti, všichni znají pravdu, a to takovou, že jsi člověk, který řeší cizí životy a naváží se lidem do soukromí,“ tvrdí Datel na Instagramu. To je ostatně také jediná věta, kterou říká neustále dokola.

Datel se neustále opakuje

„A také pravdu o tom, jak jsi lhal, že jsi byl u toho, jak jsem „spal“ s Bárou,“ pokračuje. Všem je to snad už i jedno, zda s ní spal nebo ne. Veřejnost by byla nejraději, kdyby Datel už zavřel svůj zobák, ale to on zřejmě neumí.

„Nesváděj na mě svůj hate. Kdyby ses nesral do mého života a zároveň nelhal na streamu, tak nic z toho by se nestalo a to mi potvrdil každý, s kým jsem se bavil,“ vzkazuje mu.

Kdyby o tom nemluvil, nikoho by to nezajímalo

„Ukázal jsi opět už poněkolikáté, že jako člověk stojíš za nic a každý rozumný člověk vidí, jaká jsi osoba. Snad jsi na sebe hrdý,“ pokračuje a živí tak kauzu, kdykoli může. Nezapomene dodat i oblíbenou frázi udělal jsem chybu.

„To, že jsem udělal chybu, je jasné a sám jsem to několikrát řekl, ale je to mé soukromí a lidi by se to stejně dozvěděli i bez toho, abys musel lhát, co já dělám s Bárou. Tím, cos řekl, jsi spustil celou tuhle kauzu. Ublížil si mně, Báře a naším blízkým,“ dodal. Kajumi má ale zřejmě všech pět pohromadě, a tak zpravidla nereaguje.

