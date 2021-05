Like House: Datel rozhořčen z návštěvy bývalky! Je to podraz, ušili to na mě

Zdroj: Instagram

Datel byl poměrně v šoku, když před ním ve vile stála jeho bývalá přítelkyně Nikol. Tu totiž podvedl s Bárou hned zpočátku natáčení reality show Like House a následně s ní začal chodit. Nikol, která zůstala na ocet, mlčela. Tedy až do teď, kdy si to nakráčela do vily a odhodlaně všem nahlas řekla, jak to tehdy bylo. Datel se evidentně vytočil, jelikož po dlouhé době neměl nic pod kontrolou.