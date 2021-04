Like House je přehlídka hlupáctví, vyduněncem roku se stává Datel

První díl reality show Like House, kdy se do vily blízko Berouna nastěhovalo dobrovolně sedm influencerů, diváky příliš nepřesvědčil. Soutěžící totiž zrovna neoplývají nadprůměrnou inteligencí. Někteří na sebe nechtíc propálili, že neznají významy slov a chybí jim základní znalosti. Zdá se, že jediné, co jim nechybí, jsou peníze. Ty ale nejsou všechno.

Sedm influencerů a jedna vila. V té budou muset soutěžící vydržet po dobu tří měsíců. Autoři projektů sází na to, že během čtvrt roku si všichni začnou lézt na nervy, budou vytahovat staré křivdy a někteří pochopitelně nezůstanou jen přáteli.

Prozatím vše vypadá až příliš idylicky. Tedy až na to, jak se jednotliví influenceři chovají a vyjadřují. Po pětačtyřiceti minutách má běžný divák pocit, že mu mozek vylétne uchem a rozplácne se na zeď. Některé dialogy jsou totiž náročné i pro člověka s úplně průměrnou inteligencí.

Chtěli bychom se mýlit, ale pokud soutěžící nepřekvapí třeba výhrou ve vědomostní soutěži, je nasnadě si myslet, že právě inteligence jim chybí. Nutno podotknout, že se všichni dostali k obřím penězům ve velmi mladém věku a půl milionu k tomu můžou vyhrát v bláznivé reality show.

Co je to katedrála?

Unikají jim však přitom základní znalosti. Během prvního dílu museli soutěžící čelit několika výzvám. Jednou z nich bylo určit podle tří emotikonů jiné slavné osobnosti působící na sociálních sítích jako Instagram, Tik Tok či Youtube.

Jednou z osob, která měla být rozpoznána, byla moderátorka Emma Smetana. Emotikony přiřazené k ní byly vlajka Francie, telefon a oheň. Značit to mělo, že si v roce 2019 pořídila selfie s hořícím Notre-Damem. V Like Housu však nikdo netušil, jak se katedrála jmenuje.

Datel vypadal, že ani neví, co slovo katedrála znamená. "Já jsem to věděl, kámo. To bylo jak hořel ten ten. Já jsem to chtěl říct," říkal Adamovi při prohře. "Jo, jo, ta katedrála, že jo," dodal Adam. Název však nepadl.

Datel influencery v dobrém světle neukázal

V medailonku Datel říkal, jak moc chce influencery přiblížit televizním divákům. "Chtěl bych ukázat, že i my jako influenceři se dokážeme chovat normálně a jsme taky jenom normální lidi. Chci ukázat influencery v dobrém světle starším lidem, kteří sledují televizi," tvrdil.

To se mu zrovna moc nepovedlo. Posléze se to snažil zachránit užíváním anglikanismů v jednoduchých větách, ale ani to ho nezachránilo. Snad ho v dalším díle svojí trapností přebije někdo jiný.

Zdroj: Youtube