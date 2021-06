Like House: Jste krásní! Lidé lásku Jenisovi a Djany přejí

Novou účastnicí reality show Like House je půvabná Djany, která do kolektivu teprve zapadá. Až dosud nechávala lidi chladnou, ale společný snímek s Jenisem už vzbudil zvědavost. Fanoušci spekulují, že se jedná o další pár.

Snímek s Djany zveřejnil Jenis, který si s novou členkou Like House rozumí. Všimli si toho i fanoušci, kteří je zahrnuli nadšenými reakcemi. Nejeden divák reality show by si přál, aby se právě Djany a Jenis dali dohromady.

Už teď je ale jasné, že se jedná spíše o fotografii dvou kamarádů. „Doufám, že je to další pár v Like House,“ doufá v to fanoušek. „Sluší vám to“ a „Hezkej pár by to byl,“ zní další reakce. „Hodíte se k sobě,“ chválí je sledující.

„Mega byste se k sobě hodili,“ pokračují nekonečná přání fanoušků, aby ti dva byli spolu. Lásku jim zkrátka přejí, ale dost možná doufají marně. „Ona je prostě úžasná, drsná i citlivá, prostě svá, prostě Djany,“ vyzdvihuje posléze fanoušek pouze Djany.

Jedná se o další pár ve vile?

„Megaaa fajní, moooc vám to sluší. Mám vás dva moc ráda a taky ti, Djany, hodně fandím a budu nadále. Ty si to totiž zasloužíš a jsem ráda, že tam jsi,“ hlásá další. Pokud by se skutečně dohromady dali, byli by tak již druhým párem ve vile.

Prvním a nepřehlédnutelným se stal Datel s Bárou. Sice jim chvíli trvalo, než šli s pravou ven, ale nakonec už to nevydrželi. I ti se dočkali ovací.

„Někdy v životě se stane, že vám do života přijde člověk a celý život vám změní, protože vám přijde, že to je ta osoba, na kterou jste celou dobu čekali. Nikdo si nemůže vybrat, kdy se tohle stane a může se to stát za různých a nečekaných okolností jako nám s Barčou,“ napsal dojemně Datel na Instagram.

Datel a Bára už lásku netají

„Jsme spolu. Nedokážete si představit, jak to pro nás bylo těžké říct, co se vlastně stalo, proč jsme to hned neřekli na rovinu,“ sekunduje mu Bára. Pravdou je, že s oznámením dlouho váhali, i když už to všichni tušili. Překvapením to tedy nebylo.

„Jsem strašně ráda, že jsem ho poznala. Konečně člověk, se kterým si rozumím ve všem. Je to neskutečný. Připadá mi to jako bychom se znali x let. No prostě je to dokonalý. A já tohle potřebovala. Takovýho chlapa jako je on!“ opětovala mu vyznání Bára. Vezmou si z nich Djany a Jenis příklad?

Zdroj: TV Prima