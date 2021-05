Like House: Nová soutěžící Djany je ve vile! Na reality show původně kydala hnůj

Ode dnešní epizody můžeme v reality show Like House sledovat novou soutěžící Djany, která bude společně s dalšími bojovat o výhru v hodnotě půl milionu korun. Jednadvacetiletá influencerka s perskými kořeny žije v České republice už dvanáct let.

Na TikToku a Instagramu vystupuje pod přezdívkou @proste_djany, je známá svými názorovými videi a tím, že říká vše otevřeně a bez okolků. Její tiktokový profil sleduje přes dvě stě šedesát pět tisíc fanoušků, na Instagramu téměř čtyřicet tisíc.

„Potřebovala jsem vyjít ze své komfortní zóny a myslím, že Like House bude dobrá zkušenost. I přesto, že se bojím, co se tady stane. Díky účasti v této reality show se přesvědčím, kdo z lidí v mém okolí jsou opravdoví kamarádi, a kdo ne,“ uvedla Djany.

„Vím, že hodně lidí pořad odsuzuje a mně to ukáže, jestli mě kamarádi podpoří, i když se jim pořad nelíbí. Je to pro mě zkouška. Nechám se překvapit, co se stane. Raději nic neočekávám, pak jsem totiž vždycky zklamaná,“ přiznala před nástupem do vily Djany.

Djany má pořádnou vyřídilku

Koho se nová soutěžící ze stávající party bojí nejvíc a na koho se těší? „Díky kauzám se bojím skoro všech účastníků. Nerada bych někoho nechtěně urazila. Těším se třeba na Tomiho a Jenise. Ti nejsou na ničí straně, nehádají se a lidi je mají rádi,“ prozradila nová soutěžící.

Djany do Like Housu mohla nastoupit hned na začátku, ale rozhodla se tak neučinit. Samotnou reality show poměrně nahlas kritizovala. I proto je překvapením, že nakonec přišla. Známá influencerka tvrdí, že aby se člověk posunul, musí vylézt z komfortní zóny.

Uvidíme, jak si bude s ostatními soutěžícími rozumět. O Djany lidé vědí, že je od rány a ničeho se nebojí. Koneckonců její statusy na sociálních sítích to potvrzují.

Sedne si s ostatními soutěžícími?

„Ser na minulost - co bylo, bylo, přestaň furt myslet ala: a co bude? Co mě čeká v budoucnu, co to, co tamto? Asi to bude klišé, ale … máme jen teď, tak prostě žij,“ hlásá. Za svoje postoje a pocity se nestydí.

„Popravdě někdy mívám takový zvláštní chvilky, jako kdybych měla prázdnou duši. Teď se snažím díky afirmace, meditaci a celkově manifestaci se z toho dostat. Pomalu ale jistě to jde. Jestli vás mohu poprosit být trpělivý,“ napsala nedávno Djany u smutného snímku. V Like Housu ale nebude mít na smutek čas.

Zdroj: TV Prima