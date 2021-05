Like House: Laduška se obula do nově příchozí Djany! Proč ji moc nemusí?

Nová účastnice reality show Like House si říká Djany. Je známá svými názorovými videi a tím, že se s ničím nemaže. Obhájit se dokáže v mžiku, což těžce snáší Laduška, která ji neuváženě pomluvila na sociálních sítích a myslela si, že se to k ní nedostane.

Další díl reality show Like House, ve které parta influencerů tráví tři měsíce v jedné vile, pokračuje. Diváci sledují jejich každodenní život, vztahy, radosti, strasti – i to, jak se poperou s různými výzvami a soutěžemi.

Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů, se stane vítězem reality show a získá výhru ve výši půl milionu korun. V dnešní epizodě dojde k výměně názorů mezi Laduškou a Djany.

Ladušce se nelíbí, že se její nová spolubydlící ve vile Like House nedrží toho, co říká. „Jako jediná jsem se tě hned po příchodu zeptala, proč si šla do tohoto projektu, když jsi ho hejtovala. Já si za svým názorem stojím. Když o něčem řeknu, že jsem ráda, že tam nejdu, tak bych si zatím stála.“

Laduška Djany nemůže vydýchat

Djany totiž před nějakou dobou ve videu na sociálních sítích Like House kritizovala. „Jsem tak ráda, že jsem odmítla tu Primu! Byla jsem na castingu, pak mi volali a řekli mi, kdo všechno tam bude. A na to jsem řekla ‚hell no‘ a odmítla jsem to.“

Svůj příchod do vily Djany obhajuje tím, že chce vystoupit ze své komfortní zóny, aby se posunula dál. Své kritické vyjádření na sociálních sítích nevnímá jako „hejt“. „Mám takovej styl natáčení videí. Nadávám, jsem sprostá, furt si na něco stěžuju. To je můj content,“ zakončila svoji obhajobu Djany.

Na TikToku a Instagramu vystupuje pod přezdívkou @proste_djany, je známá svými názorovými videi a tím, že říká vše otevřeně a bez okolků. Její tiktokový profil sleduje přes dvě stě šedesát pět tisíc fanoušků, na Instagramu téměř čtyřicet tisíc.

Djany se s ničím nepáře

„Vím, že hodně lidí pořad odsuzuje a mně to ukáže, jestli mě kamarádi podpoří, i když se jim pořad nelíbí. Je to pro mě zkouška. Nechám se překvapit, co se stane. Raději nic neočekávám, pak jsem totiž vždycky zklamaná,“ přiznala před nástupem do vily Djany.

Koho se nová soutěžící ze stávající party bojí nejvíc a na koho se těšila? „Díky kauzám se bojím skoro všech účastníků. Nerada bych někoho nechtěně urazila. Těším se třeba na Tomiho a Jenise. Ti nejsou na ničí straně, nehádají se a lidi je mají rádi,“ prozradila nová soutěžící.

