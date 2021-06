Zůstaneš tu, prosím?! Křik a pláč v Like House, všechno kvůli Datlovým dluhům

Zdroj: Instagram

Není žádným tajemstvím, že je Marek Valášek alias Datel v insolvenci kvůli svým nemalým dluhům. Soutěžící reality show Like House ale nepočítal s tím, že se to bude veřejně probírat. To si měl ovšem rozmyslet dříve, než se do pořadu, kde je 24 hodin denně pod dohledem kamer, přihlásil.