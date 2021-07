Like House: Angie zazdila povinnou akci kvůli příteli, dohání ji k pláči?

Není tomu dlouho co do vily Like House nastoupila Angie. Exotická soutěžící všechny ohromila. Postupem času se ale přišlo na to, že tahle holka má všechno na háku. Chodí pozdě a dokonce se neúčastnila ani domluvené autogramiády. Za tím však byl údajně její přítel.

Reality show Like House, ve které parta influencerů tráví tři měsíce v jedné vile, pokračuje. Diváci sledují jejich každodenní život, vztahy, radosti, strasti – i to, jak se poperou s různými výzvami a soutěžemi. Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů, se stane vítězem reality show a získá výhru ve výši půl milionu korun.

V další epizodě Like House se řešil pozdní příjezd Angie do vily po víkendu. Měla totiž čtyřhodinové zpoždění. „Omlouvám se, tentokrát to bylo oprávněně. Byla jsem u doktorky, zjistili mi astma. Kašlala jsem dvě noci, budila jsem se. Mám i potvrzení,“ vysvětlovala Angie. Když chtěl Adam potvrzení vidět, tak se Angie přiznala, že ho nemá u sebe…

„Myslím, že to má Angie na háku. Nepřišla sem soutěžit a je to škoda, protože tohle je soutěž a je potřeba soutěžit, aby to bavilo nás i diváky,“ řekl Adam. Podobně to vidí i Láďa: „Angie si sem jezdí jako do Disneylandu. Minulé pondělí taky přišla pozdě. A ani ji to moc netrápí. Přišla, řekla čau a nic. Mrzí nás to vůči programu, kterej tady máme. Je to prostě blbý, protože je to svým způsobem naše práce.“

Dochvilnost jí nic neříká

Angie obecně nemá smysl pro dochvilnost. V minulosti se měla dostavit na autogramiádu a byť to vypadalo, že na ni jde, nakonec její součástí nebyla.

Angie se jako jediná autogramiády nezúčastnila. „Angie s náma vystoupila z lodi, pak se šla převlíknout do šaten a od tý doby jsem ji neviděl. Nikomu nic neřekla. Je pochopitelný, kdyby nepřišla na challange, ale tady šlo o lidi. Je to vůči nim škoda,“ řekl ve zpovědnici Datel. „Angie zmizela a nedivím se jí, protože dneska vyšel ten díl, jak jsme se pohádaly a hodně lidí to řeší,“ vysvětlila Djany.

Ostrou kritiku si Angie vysloužila od Tomiho. „S těma dětma to nemělo nic společnýho. Přišlo mi od ní sobecký a hnusný, že se na to takhle vykašlala. Mohla se kousnout a pro ty děcka tam bejt a udělat jim radost.“

A jak své zmizení vysvětlila sama Angie? „Je to ho na mě moc. Nedokázala jsem si představit, jaký to bude tlak. Do toho mi píše můj přítel, co se tam všechno stalo a tak… Prostě jsem potřebovala čas pro sebe. Potřebovala jsem to vstřebat. Asi to tak má každej, že když se to na něj nahrne strašně moc, potřebuje bejt sám se svejma myšlenkama a vybrečet se, protože nechci brečet na autogramiádě.“ Zdá se, že přítel je mírně žárlivý a přemýšlí nad tím, zda Angie ve vile nepáchá nějaké nekalosti.

Zdroj: TV Prima

Zdroj: Youtube