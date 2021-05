Slova plná zklamání! Bývalka od Datla z Like House promluvila o nevěře

Zdroj: Instagram

Muselo to být pro ni velké zklamání. Sotva Datel nastoupil do vily, okamžitě se spustil se soutěžící Bárou. Na základě toho pak Datel Nikol opustil. Reality show Like House by se měla nazývat spíš domem hříchu, jelikož influenceři prostě nedokáží své pudy ovládnout. Nikol, která se utápí v slzách tajně a navenek hraje hrdinku, nyní o nevěře promluvila.