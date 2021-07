Je to tady! Ve finále Like House se utkají dva největší oblíbenci

Tři měsíce žila parta influencerů před televizní kamerou. Společně se dostávali do mnoha humorných, smutných, nepříjemných i vyhrocených situací. Teď se show konečně blíží do finále. Kdo se stane historicky prvním vítězem Like House a odnese si výhru ve výši půl milionu korun?

Dlouho očekávané finále reality show Like House je tady! Parta různorodých influencerů trávila tři měsíce v jedné vile, společně prožívali smutné i radostné chvíle a diváci měli možnost nahlédnout do jejich každodenních životů. Teď je jejich televizní cesta u konce a ten, který získal nejvyšší počet hlasů diváků, se stane vítězem a získá výhru ve výši půl milionu korun.

Zvítězí Tomi, nebo Jenis?

Z průběžných výsledků diváckého hlasování je jasné, že finálovou dvojici tvoří oblíbený tým Tenis, tedy Tomi a Jenis. Oba si získali srdce diváků a divaček svým nadhledem, humorem i rozumem. Který z této dvojice se ale probojuje až na úplný vrchol?

Vítěze přišel do vily Like House vyhlásit její častý host Honza Bendig. „V posledních dvou týdnech byl souboj mezi Jenisem a Tomim na těsno a doufám, že váš vztah tímto vyhlášením nekončí. Historicky prvním vítězem Like House se stává…,“ napínal oblíbený zpěvák všechny až do poslední vteřiny.

Obrovská popularita

Reality show Like House si získala během svého vysílání neobyčejně vysokou popularitu. Dle mnohých reakcí diváků však ne snad proto, nakolik kvalitní obsah by konzumentům nabízela, jako spíše kvůli jisté bizarnosti, jež doprovázela každý z uvedených dílů. Pořad několikrát dokonce zobrazovaným obsahem porušil zákon. Radě pro rozhlasové a televizní vysílání vadilo podle webu lupa.cz například to, že „byla otevřeně prezentována sexuální témata a objevovaly se zde sexuálně laděné rozhovory a narážky, které měly potenciál vzbudit v dětech předčasný zájem o sexuální oblast”. Jindy úřady vadila také nestřídmá konzumace alkoholu jako součást zábavy.

Od uvedení první epizody se v Like House objevilo i několik hostujících známých tvářích. Mezi ně patřil například již zmíněný zpěvák Jan Bendig, kontroverzní novinář a starosta obce Řeporyje Pavel Novotný či zpěvačka Dominique Alagia.

O vítězství se utkají Tomi a Jenis

Zdroj: TV Prima

