Like House: Sama lžeš! Lituješ se v televizi, napadl Datel bývalku Nikol

Na začátku to vypadalo jako klidný rozchod, ale opak je pravdou. Mezi Nikol a Datlem započala válka. Oba se vzájemně obviňují ze lží. Nikol tvrdí, že jí Datel byl nevěrný a ten se tomu brání. Nebojí se přitom říct, že Nikol se zkrátka jenom lituje.

Kauza nevěrného Datla provází reality show Like House od počátku. Ten totiž ještě jako zadaný líbal soutěžící Báru na kuchyňské lince. Nejprve přiznal, že byl během polibku ještě zadaný a posléze to popřel. To, že se zamotává do vlastních lží, ovšem u Datla není nic nového.

Mezitím do vily přišla jeho bývalá přítelkyně Nikol, která jen potvrdila jeho původní tvrzení, a to, že s ní v tu dobu byl. Datla to rozhořčilo. „Já jsem svoji bývalou chválil, jak zvládla ten rozchod. Pak se asi přesto nemohla přenést a přišla do Like House,“ řekl Datel na Instagramu.

„Přijít a tvrdit o mně, že jsem lhal a pak lhát sama… Ty si sem přijdeš a tvrdíš, že jsme spolu byli, když jsem Báru líbal, když víš, že to tak není,“ obviňuje ji ze lži.

Datel se s Nikol nepáře

„Přesně si pamatuji ten den. Šel jsem k bazénu a zavolal Niky,“ popisuje den rozchodu. „Přišlo mi to jako sebelitování v televizi. Nechápu, čeho si tím chtěla dosáhnout. Všechno jsme si vyříkali a pak mě přijdeš vyhrotit do televize,“ slovně ji napadá Datel.

„Nejsem naštvanej, jsem jen zklamanej. Nejvíc mě mrzí, že jsem ztratil důvěru některých z vás,“ smutní z toho, že přišel o fanoušky, nikoli však, že si úplně zničil vztah s bývalou.

Obdobně rozčílená je i Nikol. Dle ní Datel neměl právo řešit osobní věci veřejně. „Naštvalo mě, že se to řeší po celém internetu. Ze začátku mě to hodně mrzelo a časem jak, vydával ta videa, tak se mi ten člověk zošklivil, jsem v pohodě a jsem za to ráda,“ je přesvědčená Nikol.

Nikol si zachovala tvář

Do vily by šla znovu. „Byla jsem tam svá,“ říká. Na Datla je pořád naštvaná, jelikož vydával jedno vyjádření za druhým a prozrazoval velmi osobní věci. „Já jsem mu říkala, ať nic nevydává a ať mě tam nezmiňuje a on tam řekne před celým národem, že mě nikdy nemiloval,“ rozčiluje se Datlova ex.

„To mě tak ztrapnilo. Ať se stalo cokoli, tak já jim to přeju. To je normální a děje se to v běžném životě. Nejsem jediná, které se to stalo. Nelituju, že jsem do Like House šla,“ dodává. Na rozdíl od Datla své vystupování zvládá s grácií.

Zdroj: TV Prima