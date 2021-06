Video BRUTÁLNÍ hádky v Like House: Opilá Angie křičela rasistické nadávky

Djany a Angie byly kamarádky. Nyní už zřejmě nejsou. V reality show Like House se totiž stihly za krátký čas velmi ostře pohádat. Alkoholem posilněná Angie se nezdráhala použít rasistické nadávky. Ostatní soutěžící stáli jak zařezaní, jelikož takhle vyhrocenou situaci ještě nezažili.

Reality show Like House, ve které parta influencerů tráví tři měsíce v jedné vile, pokračuje. Diváci sledují jejich každodenní život, vztahy, radosti, strasti – i to, jak se poperou s různými výzvami a soutěžemi. Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů, se stane vítězem reality show a získá výhru ve výši půl milionu korun.

Během dnešní epizody budou diváci svědky takové hádky, jakou stěny vily Like House ještě nezažily! Vše nejprve začalo jako nevinná legrace. Djany známá svou až obsesivní touhou mít všude čistotu a pořádek šla okřiknout Angie, aby si uklidila svůj svinčík v koupelně.

„Ze začátku to bylo fakt ze srandy, bylo to pro nás alá divadelní představení. My z toho vždycky umíráme smíchy, ale potom mě zabolelo, co řekla,“ vysvětlila Djany.

Po všech se plazíš, obvinila ji Djany

Alkoholem posilněná Angie si nenechala poklonkování od Djany líbit a vytasila velmi ostrý slovník. „Ty seš zasraná šikmooká rasistka. Já tady mám být uklízečka? Ty tady moralizuješ o pičovinách. Co si myslíš, že jsem? Nějakej zkurvenej otrok?“ A Djany vzápětí zaútočila zpět.

„Chováš se tady, jak největší kurva. Po všech se tady plazíš. Jen se na sebe podívej, máš přítele a plazíš se tady po Jenisovi, Tomim, Adamovi.“

„Řekl bych, že si to obě slečny způsobily úplně zbytečně. Djany musí pochopit, že když jde někdo z bazénu, tak je v koupelně mokro a chvilku tak mokro bude, než to uschne. A Angie by mohla volit lepší slovník a výrazy, když se s někým hádá,“ komentoval vyhrocenou situaci Adam. Jak bude vypadat ráno ve vile po nepříjemné hádce? Usmíří se Djany s Angie?

Zdroj: TV Prima