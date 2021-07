Like House: Hysterická hádka mezi Láďou a Adamem! Je s jejich přátelstvím konec?

Předposlední den ve vile Like House byl na ostří nože! Den před finále se Láďa totiž pustila do Adama. Vadilo jí, že použil do náhledového obrázku videa na svém YouTube kanále její fotku pozadí z lekce twerkování.

„Nesouhlasím s tím, aby tahle fotka byla zveřejněná na tvým YouTube kanále. Máš se mě nejdřív zeptat, jestli to můžeš použít. Co ti dává právo používat někde moje fotky?“ tázala se Laduška.

„Smaž to! Dělej! Nebo zveřejním jakýkoli video, který tě může poškodit a věř, že jich mám dost. Myslím to upřímně a smrtelně vážně,“ křičela na Adama Láďa.

„Ta fotka tam byla celej den a najednou sis vzpomněla teď, když jsou tady kamery. Děláš z komára velblouda,“ bránil se Adam.

Přátelství Lady a Adama se bortí

„Ladušky zadek je úplně všude, v televizi, na Instagramu. Nechápu, proč z toho dělá takový problém. Na jejím místě bych to tak nehrotila. Nikdy jsem ji neviděla tak řvát,“ komentovala vyhrocenou situaci Maru. Tomi všemu přihlížel a zaujal neutrální pozici.

„Láďo, tohle je vyhrožování, a to je trestnej čin. Na Instagramu máš fotku, kde ti jde vidět až do krku. Ale zase na druhou stranu, jestli ti to vadí, tak bys to měl, Adame, respektovat, i když to třeba nedává moc smysl. Jsem už hrozněj alergickej na to, jak Láďa křičí na Adama. Křičí na něj úplně za všechno.“

Podobně to vidí i Marek. „Na jednu stranu je to zbytečný, protože v televizi to je, ale na druhou stranu je to Ladušky tělo a když tam bejt nechce, tak má právo na to, aby tam nebyla.“

Zdroj: TV Prima