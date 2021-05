Like House: Brutální hádka u vířivky, Lada se opřela do Marka, Barči a Marušky

Vztahy v reality show Like House se vyostřují. Místo, aby si na sebe soutěžící zvykli, ještě více se nenávidí. Asi největší vřava je mezi Laduškou a triem, které tvoří Marek, Barča a Maruška. Brutální hádka u vířivky to jen potvrzuje.

Reality show Like House, ve které parta influencerů tráví tři měsíce v jedné vile, i nadále pokračuje. Diváci sledují jejich každodenní život, vztahy, radosti, strasti – i to, jak se poperou s různými výzvami a soutěžemi.

Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů, se stane vítězem reality show a získá výhru ve výši půl milionu korun.

Napjatá nálada a rozdělení influencerů na dva nepřátelské tábory se projevují v každodenním životě ve vile!

V dnešní epizodě vypukne hádka u vířivky, ve které se měly dvě skupinky kamarádů vystřídat.

„Řeklo se vy hodinu, my hodinu. Nechci být s váma ve vířivce. Můžeme se prosím vystřídat?“ rozčilovala se Laduška směrem k Markovi, Marušce a Barče, kterým se z vířivky nechtělo. „Zamrzelo mě, že Laduška nešla do vířivky. Vůbec nevím z jakýho z důvodu. Nechápu, proč dělá rozbroje,“ podivovala se Barča.

Bára se Ladušce sprostě vysmívá

Nikdo však nerozumí tomu, proč se Barča neustále něčemu podivuje. To, že ji někteří soutěžící nemusí, je už delší dobu zřejmé a měla to už dávno vytušit. Lada ji nemá ráda prakticky od začátku.

Tomi má pro změnu problém s Maruškou, která si z něho nevhodně vystřelila. Maru totiž natočila s Barčou sexy TikTok video, ve kterém si na sebe vzala Bára Tomiho mikinu. V té ale vůbec není poznat, jelikož má nasazenou kapuci.

Celé to pak vypadá, že s Maru koketuje Tomi. „Tomiho mikinu jsme si vzaly, protože byla nejblíž. Nechci, aby to jeho přítelkyně vzala tak, že je to Tomi. Celé mi to došlo, až když jsme to natočily, rozhodně to nebyl účel,“ vysvětlila ve zpovědnici Maru.

Tomi to vidí jinak

„To, že si ji vzaly, bylo úmyslný. Ta mikina byla dárek od přítelkyně. Maru to věděla a Báře řekla, ať si tu mikinu vezme. Bez mého dovolení. Byla to očividná provokace,“ říká přesvědčený Tomi, kterého jsme ve vile naštvaného snad ještě neviděli.

„Mně pak přijde zpráva od přítelkyně, co to má znamenat… Ať si Maru hledí svého, nechá mě bejt, nechá mě žít. Ať se přestane ke všem chovat jako svině,“ rozčiloval se Tomi a přes kameru Maru poslal vztyčený prostředník.

Zdroj: TV Prima