Like House: Jenis je hotový z nové soutěžící, nemůžu se na ni koukat, přiznává

Atmosféra v reality show Like House sice už není tak napjatá jako na začátku, ale mírně dusno tam je. Adam totiž obvinil Ladušku, že je hypochondr. To ovšem vůbec nezajímá Jenise. Ten má oči jen pro novou soutěžící Angie a nic jiného nevnímá.

Reality show Like House, ve které parta influencerů tráví tři měsíce v jedné vile, pokračuje. Diváci sledují jejich každodenní život, vztahy, radosti, strasti – i to, jak se poperou s různými výzvami a soutěžemi. Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů, se stane vítězem reality show a získá výhru ve výši půl milionu korun.

V dnešní epizodě dorazila Láďa po víkendu do Like House s naraženou nohou, která ji velmi bolela. „Jsem člověk, kterej není hypochondr. Už jsem měla spoustu zranění, nehrotila jsem to, ale tohle mě fakt bolí. Mám to nateklý a nemůžu chodit,“ řekla ve zpovědnici Láďa.

Jenis se zakoukal do exotické krásky

Její nejlepší kamarád Adam si ale myslí, že to spíš záměrně přehání. „Měli jsme s Láďou drobnou výměnu názorů, protože jsem jí řekl, že je hypochondr. Pokud by to bylo tak tragický, tak už je dávno na pohotovosti,“ vysvětlil Adam.

Láďa si jeho poznámky ale nenechala líbit. „Řekla jsem Adamovi, že už není můj nejlepší kamarád. Za á mě vyměnil, za bé mi řekl, že jsem hypochondr. Adam zneužívá lidi, co ho mají rádi a je na ně hnusnej.“

Ve stejný den dorazila do vily nová soutěžící Angie Mangombe, čtyřiadvacetiletá Česka původem z Angoly. Na influencery čekala s drinkem ve vířivce.

Angie přišla do vily s dobrou náladou

„Očekávám, že to bude sranda a že si to všichni užijeme. A třeba vnesu do vily lepší, pozitivní energii,“ prozradila Angie. Nejvíce nadšení byli z jejích příchodu Jenis a Adam. „Je pěkná, milá a nečekal jsem, že by někdo takovej přišel do vily,“ svěřil se Adam.

„Kámo, já jsem hotovej. Jsem vyřízenej. Nemůžu se na ni koukat ani chvíli, já to nezvládám. Mám rád exotický ženy…,“ přiznal Jenis. Angie všechny pozvala do vířivky, Jenis a Adam nečekali a šli hned si šli pro plavky…

Zdroj: TV Prima

