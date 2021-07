Vítězem reality show Like House se stal Jenis! Do čeho vrazí peníze z výhry?

Reality show Like House, ve které se představila parta různorodých influencerů, zná svého vítěze. Nejvíce diváků hlasovalo pro jednadvacetiletého Jenise, který si získal srdce fanoušků svým nadhledem, humorem i rozumem.

Unikátní show sledující osobnosti známé ze sociálních médií se stala fenoménem a trendem číslo jedna mezi mladými diváky a nabídla jedinečnou sondu do života současné mladé generace.

V nové reality show Like House diváci po dobu tří měsíců sledovali životy influencerů, jejich vztahy, radosti, strasti i to, jak se poprali s nejrůznějšími výzvami a soutěžemi. Po devadesáti dnech známe vítěze. V napínavém finále získal nejvíce diváckých hlasů jednadvacetiletý Jenis, a domů si tak odnesl výhru ve výši půl milionu korun.

„Chtěl bych poděkovat vám všem z Like House, protože každej z vás jste mi něco dal. Mám ve vás nový kamarády. A taky chci poděkovat lidem, kteří mě podporovali a posílali hlasy. Je to šílený, klepu se z toho.“ Všichni influenceři se shodli, že Jenis si výhru zaslouží.

„Jsem na něj hrozně pyšnej, že zůstal takovej, jakej je, a že ho show nezměnila,“ říká Tomi, jeden z Jenisových nejbližších přátel z vily. „Jenis přišel s tím, že byl ve dvojce s Markem. A myslím, že teď, když odchází z vily, tak je to prostě jen Jenis,“ shrnuje Láďa fakt, že Jenis se během svého působení ve vile na sociálních sítích osamostatnil a získal například přes sto osmdesát tisíc nových fanoušků na Instagramu.

A jak vítěz naloží s výhrou? „Peníze chci vložit do svého podnikání, natáčení videí, do bydlení a samozřejmě si taky potřebuju zaplatit nějaký svoje nedoplatky. Ale hlavně do obsahu, který budu dělat pro lidi. Sledujte mě, jsem tady pro vás. Jsem furt Jenis a furt Jenis budu.“

Zdroj: TV Prima

