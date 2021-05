Like House: Jenis dostal lechtivý dopis, neboj, 18 už mi bylo, píše se v něm

Je jasné, že soutěžícím od počátku vysílání reality show Like House přibyli obdivovatelé. Zejména svalnatý Jenis se může chlubit zájmem žen. Do vily mu dokonce přišel dopis, kde mu jistá slečna píše, že s ním chce kamarádit.

Zda má Jenis dívku, nikdo netuší. Před kamerou si často dělá legraci, že chodí s Tomim. Na to mu ale nikdo neskočí. I proto mu do vily chodí dopisy a on se jeden rozhodl přečíst před kamerou. Slečna neznámá rozhodně ví, jak na to a nebojí se do toho jít naplno.

„Milý Jenisi, moc ti fandím v Like House. Doufám, že vyhraješ. Nebo Tomi. Ten nesdílí stories, ale ty si to moje taky nepřesdílel,“ kritizovala ho fanynka mírně v úvodu. Jenis se ale nezalekl a četl dál.

„Doufám, že by ses se mnou kámošil, i když taky občas křičím a nezavírám dveře,“ naráží na Ladu Jenisova ctitelka. „Pozdravuje tě moje spolubydlící Majda a moje kámoška Kamilka. Myslela jsem, že i moje sestra, ale prej ne, i když tě taky fanouškuje,“ zní kostrbatý text.

Na svalnatého Jenise holky letí

Dopis následně vzal do ruky Adam Kajumi. „Je tu obrázek Jenise, jak má bicepsy větší, než moje budoucnost,“ směje se. „Neboj, 18 už mi bylo a covid nemám,“ je připsáno ve skrytě milostném psaní. Nikdo, kdo by se s Jenisem chtěl jen přátelit, by mu do dopisu nepřikreslil kresbičku svalovce.

„Pusu Tejuška,“ loučí se. Až Jenis vyjde z vily, bude pro něj svět hotová seznamka. To jeho věrný kamarád Tomi se seznamovat nemusí. Už holku má. Vztah s ní mu mírně narušila Marie, když v příspěvku na TikToku předstírala, že se chce líbat s Bárou.

Bára na sobě ale měla Tomiho mikinu s kapucí a pod tou nebyla vidět. Na první pohled to vypadalo, že se Marie chce líbat s Tomim. Toho to velmi rozhořčilo.

Tominu se málem rozpadl vztah

„Tomiho mikinu jsme si vzaly, protože byla nejblíž. Nechci, aby to jeho přítelkyně vzala tak, že je to Tomi. Celé mi to došlo, až když jsme to natočily, rozhodně to nebyl účel,“ vysvětlila ve zpovědnici Maru, která to údajně nemyslela zle.

Tomi to ale vidí jinak. „To, že si ji vzaly, bylo úmyslný. Ta mikina byla dárek od přítelkyně. Maru to věděla a Báře řekla, ať si tu mikinu vezme. Bez mého dovolení. Byla to očividná provokace,“ říká přesvědčený Tomi, kterého Marie pěkně dopálila.

