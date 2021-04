Kajumi terčem pomluv: Datel z Like House se mu vysmíval, teď ho plácá po ramenou

Soužití sedmi influencerů v reality show Like House vypadá až idylicky, ale není všechno tak, jak se zdá. Před nástupem do vily, kde spolu partička stráví tři měsíce, se Datel s Adamem Kajumi nesnesl. Pravidelně se mu veřejně vysmíval a tvrdil, že neuznává, co dělá. Před kamerami ho však poplácává po zádech.

Tváří se jako parta nejlepších kamarádů, ale skutečnost je jiná. Konkrétně Marek Valášek, kterému nikdo neřekne jinak než Datel, se Adamovi v minulosti často vysmíval a veřejně komentoval jeho počínání na sociálních sítích. O chválu rozhodně nešlo. Kajumi je převážně tiktoker a právě to přijde Datlovi směšné.

"Točíš, kámo, pořád jenom TikTok," smál se mu na Youtube. Není tomu zas tak dlouho, co se do něj opřel kvůli jeho nové písničce. Ano, Adam Kajumi občas i zpívá. Texty jsou plné silných frází a z těch si Datel s chutí střílí. "Všichni jsme se toho báli. Adam Kajumi vydal novou písničku," říká Datel ve svých videích.

Řeč je o písničce Limity, kde Adam zpívá, že roztáhne křídla. "Roztáhnu křídla… co to je? To je nový styl? Dřív se snažil spíš rapovat a tohle je spíš zpěv. Ten beat docela sedí s tím, co říká, to dává docela smysl," hledá na tom něco pozitivního. Tím ale výčet pozitiv končí.

Datel se Adamovi veřejně vysmívá

"Chci jen roztáhnout křídla a zbořit limity, rozmrdat všechny na TikToku a bejt tam nejlepší, proto tam tancuju do hudby a to já umím," paroduje text a poskakuje před kamerou Datel. "Točíš, kámo, pořád jen na TikTok. Neboříš žádný extrémní limity," vzkazuje mu.

"Já to nemám tak, že Adama nenávidím. To jsem nikdy neřekl. Já jen neuznávám prostě to, co dělá a směju se tomu. Nic víc, nic míň," konstatuje. "Furt je to prostě Adam Kajumi, který točí na TikTok a tancuje si tam do hudbiček, pak udělá track, jak zbořil limity, přitom je pořád jenom na TikToku," opakuje.

Náš vztah není ideální, prozradil Adam

Právě proto je záhadnou, proč Datel do reality show vůbec šel. Před kamerami působí uvolněně, takže je zřejmé, že přetvářka mu nedělá problém. Při focení u bazénu to však nezvládl a hodil oblečeného Adama do ledové vody.

Adam to nesl nelibě, měl na sobě drahé oblečení. „Říkal jsem si, že s Datlem zkusíme test důvěry a takhle to dopadlo. Pro náš vztah to není úplně ideální,“ řekl na kameru rozladěně Adam. Je jen otázkou času, kdy to Adam Datlovi vrátí.

Zdroj: TV Prima