Like House: Nová účastnice nesnáší Kajumiho, točila o něm nenávistná videa

Zdroj: Instagram

Do reality show Like House přibyla nová soutěžící. Jmenuje se Djany a s ničím se nemaže. Hned v úvodu prozradila, že měla problém s Adamem Kajumim. Byla totiž jeho sousedka. A to by zřejmě nechtěl nikdo. Nejsledovanější český tiktoker totiž není zrovna ohleduplný.