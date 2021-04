Se čtrnáctiletou na horách: Kajumiho ex promluvila o nechutných nevěrách

V reality show Like House, kde je sedm influencerů zavřených v jedné vile a pod dohledem kamer tam společně žijí, se nic moc neděje. Tedy až na jednu dějovou linku. Zadaný Datel byl obviněn, že si užívá s Bárou Stříteskou. Ten se proti tomu brání a tvrdí, že svoji dívku nepodvedl. Moc tomu nenahrává fakt, že se mu následně vztah s Nikol, která na něj oddaně čekala doma, rozpadl. Korunu všemu nakonec nasadil Adam Kajumi, jenž v živém vysílání řekl, že u sexu Datla a Báry byl. Započal tak válku, ve které nechybí ani jeho bývalka.

Situace je už tak absurdní, že si někteří diváci myslí, že je vše dílem televizní produkce. Nebylo by to poprvé, co se něco takového v reality show děje. Vzhledem k tomu, že Like House prakticky děj nemá a výzvy, které soutěžící dostávají, jsou trapně jednoduché, nebylo by divu.

Člověk, který je blízký soutěžícím a celému štábu webu eXtra.cz prozradil, že Bára a Datel se spolu po večírku vyspali. Datel však už od počátku všechno popírá. Nedávno však v živém streamu promluvil další soutěžící, Adam Kajumi, který tvrdí, že u sexu Báry a Datla byl. "Já jsem byl u toho, když spolu spali," řekl.

Následně obrátil a tvrdil, že to neví, jelikož s nimi v pokoji není. To už bylo ale pozdě. Marek Valášek alias Datel se rozzuřil a zveřejnil na svém youtubovém kanále několik vyjádření. Nejprve prozradil, že se s přítelkyní Nikol rozcházejí, respektive dávají si pauzu a následně se pustil do Adama. Jejich slovní válka se odehrává převážně na Instagramu a TikToku.

Horšího člověka jsem nepotkala, tvrdí Adamova bývalka

Datel se rozhodl, že na Adama taky něco vytáhne a zveřejnil tvrzení bývalé Kajumiho holky Kláry. Ta na Twitteru tvrdí, že "nesnáší svého ex a v životě horšího člověka nepotkala."

"Tak hlavně, že ty jsi měl doma skoro furt nějaký holky, když jsme spolu chodili," napsala následně na Instagram Klára Kupková a Datel neváhal a zveřejnil to. "Nebo třeba s čtrnáctiletou na horách," zní další osočení od Kláry, ze kterého lze vyvodit, co jí Kajumi provedl. Nebo někdo jiný? Zda se jedná o Kajumiho na Instagramu Datla vidět není. Vidíme tam jeho fotografii, ale to nic nedokazuje.

"Když Adam chodil s Klárkou, tak jsem měl povědomí o tom, že jsou spolu. Mně Klárka přišla jako hrozně v pohodě sympatická holka. Říkal jsem si, že je to konečně nějaká normální holka a on se vůči ní choval takhle. Takhle tý holce ublížit… ach jo," smutnil Datel.

Datel situaci příliš nezvládá

"To je fakt nechutný, mně fakt dlouho nebylo z nikoho tak zle," dodal. Kajumi se však rozhodl bránit. "Ještě jsem nepotkal tak falešného člověka jako je Datel. Fakt je takový, že má máslo na hlavě a snaží se ho zakrýt tím, že udělá 30 stories, vyjadřovací video a další Instagram posty," napsal Kajumi na Instagram.

Kdo je v téhle válce vítězem, jasné není. Není totiž jasné ani to, zda nejde o vykonstruovaný děj televizní produkce. Reality show má totiž nejhorší hodnocení vůbec a na sledovanosti se zkrátka musí pracovat.

Zdroj: Instagram/Datel