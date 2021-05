Like House: Kajumi s Ladou útočí na proradného Datla, zasypali ho nadávkami

Není žádným tajemstvím, že mezi soutěžícími reality show Like House nejsou nikterak dobré vztahy. Veskrze se to dá rozdělit na Ladu a Adama Kajumiho proti Datlovi, Báře a Marušce a nestranného Jenise s Tomim. První dvě zmíněné skupinky proti sobě celkem jdou a nebojí se ostrých slov.

Na TikToku Adama Kajumiho je momentálně příspěvek, na který se můžete podívat na konci článku. Adam tam uvolněně tančí s Ladou a oba předstírají, že zpívají you´re just a fuck boy, což znamená ve volném překladu něco jako jsi sráč.

Je evidentní, komu tato slova vzkazují. Dlouhodobé spory mají především s Datlem, jenž se zapletl s Bárou a Adam neudělal nic jiného, než že to řekl v živém streamu. Respektive řekl, že byl u jejich sblížení.

Na tom by nebylo nic tak divného, kdyby nebyl Datel tehdy zadaný a nepopíral by, že s Bárou něco měl. Už od počátku tvrdil, že mezi nimi není absolutně nic. Později přiznal, že došlo k polibku.

Pravda se pomalu ukazuje

Nedávno se ukázalo, že se jednalo o velmi vášnivý polibek na kuchyňské lince. Kamerám zkrátka nic neunikne. Přesto, že v úvodu prokazatelně lhal, Kajumi se stal terčem pomluv. Datel totiž systematicky tvrdil, že Kajumi mu nemá co zasahovat do soukromí.

Přesto, že Kajumi nelhal a Datel ano, lidé mu začali nadávat a z Datla je hrdina. Alespoň tak to působí na sociálních sítích. We don´t need another fuck boy (nepotřebujeme dalšího sráče), zpívá v písni Kajumi a naráží zřejmě na svého soupeře.

Datel se zamotává do vlastních lží

Ještě jedna věc je zarážející. Datel tvrdil, že Báru políbil v rámci nějaké hry a o den později otočil. Jedná se tedy o další lež. Snad veřejnost brzy pozná, kdo je lhářem. Pravda, není to jednoduché.

„Mohlo to znít tak, že jsem si s Bárou dal pusu v rámci nějaké hry. Rozhodně nechci říkat, že to bylo kvůli alkoholu nebo hře. Ne. Prostě to bylo kvůli tomu, že se to stalo a je to naše vina a neseme za to zodpovědnost,“ zpytoval svědomí Datel v jednom ze svých milionů vyjádření.

Zdroj: Instagram