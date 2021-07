Like House: Soutěžící v šoku! Zabavili jim věci, Marek vyhrožuje policií

Finále reality show Like House se pomalu, ale jistě blíží a ve vile jde do tuhého! Produkce se rozhodla pro influencery připravit závěrečnou challange, která prověří jejich schopnosti přežít s minimem věcí.

Veškeré osobní věci, oblečení, elektroniku jim totiž produkce zabavila. Když se soutěžící vrátili do vily po koncertě ATMO music, jejich dobrá nálada okamžitě přešla v rozladění.

„Nikde nic nebylo. Oblečení zmizelo, počítač zmizel, kamera zmizela. Dokonce i jídlo v kuchyni. Pokud to má být nějaký prank, tak se podařil,“ komentoval situaci Jenis.

„To zjištění bylo pro mě šok. Jako první, o co jsem se starala byla žehlička na vlasy. Nechápu proč, ale právě tohle jsem řešila úplně nejvíc. Přitom je to největší blbost,“ svěřila se Angie.

Zvládnou přežít s minimem věcí?

Nejvíc situace rozčílila Marka, který vyhrožoval odchodem z vily a policií. „To si dělají prdel šahat nám na osobní věci. Když mi někdo bude brát osobní věci, tak tady fakt nebudu zůstávat. Mám v notebooku práci, kterou potřebuju poslat střihačovi,“ stěžoval si Marek

„Tak já asi zavolám policii, protože zabavovat počítače, to fakt nejde. Sebrali to bez našeho vědomí a mně někdo reálně ukradl notebook. Štve mě to, protože jsme si řekli do čeho jdeme, do nějaký show, kde se mělo něco dít a nakonec se dějou úplně jiný věci a beru to jako omezování v práci,“ dodal.



Někteří soutěžící brali challange s nadhledem, třeba Tomi: „Já jsem v pohodě. Lidi v pravěku žili mnohem hůř. Řešíte hrozně nepodstatný věci, je to prostě reality show.“

Zdroj: TV Prima

Zdroj: TV Prima