Holky z Like House drsně sepsuly Ladu: Nálož kritiky nerozdýchala

I druhý díl reality show Like House sebou přinesl situace, kdy se odhalil charakter soutěžících zase o něco víc. Tentokrát si všichni smlsli na mladičké Ladě, která sama uvedla, že jí špatné hodnocení od kamarádů nevadí a pak se urazila, když šli s pravdou ven. Úplně tak oblíbená, jak si myslela, není a Bára s Maruškou jí to dávají pořádně najevo.

Skoro to vypadá, jako kdyby se v reality show Like House pořád jen pařilo. Ve skutečnosti pařila jen nevycválaná Laduška, které je pouhých devatenáct let, a tak si zřejmě užívá, že je bez dozoru.

Kamery už ani nevnímá, jelikož se sama pořád natáčí. To ostatně dělala po celou dobu večírku. Po pár hodinách už toho všichni měli tak akorát a chtěli jít spát. Kluci Jenis, Tomi, Adam a Datel se pozvolna snažili večírek ukončit, ale Lada se nedala.

Obnažená skákala na sedačce a zveřejňovala jednu lacinou fotku za druhou. Bára pak společně s Maruškou zkonstatovaly, že je to příliš. Podruhé ji zkritizovaly, když musely uklízet v kuchyni a následně si stěžovaly do kamery, že jsou jediné dvě, které se o nějaký pořádek snaží.

Lada miláčkem party rozhodně není

Obě holky si myslí, že by nebylo na škodu, kdyby jim Lada pomohla. To se ale nestalo. V průběhu epizody se mají soutěžící navzájem ohodnotit pomocí aplikace likem či dislikem. Lada už v minulosti prohlásila, že jí kdokoli může dát dislike, že jí to nevadí.

K tomu také došlo a mladičká Lada kritiku vůbec neunesla. Bylo vidět, že je naštvaná a dotčená, byť se tvářila, že se nikdy necítila lépe. Lada se nemůže divit, že jí nikdo nebere vážně.

Důstojnost ztrácí už tím, jak se prezentuje. Ráda se odhaluje a netají se ani sexuálním zážitkem s Adamem Kajumi a její kamarádkou. Na to, kolik jí je let, toho má evidentně hodně za sebou. Ve společném videohovoru, který byl evidentně veřejně vysílaný, neváhala jeden divoký večírek popsat svým kamarádům.

O sexu mluví naprosto beze studu

"Popili jsme a kamarádka je moc hezká. Je takový moje dvojče," nezapomněla Lada dát důraz na to, jak skvěle vypadá. "No a tady Adámek, že bude s náma spát na posteli, i když tam byla druhá postel. Znáte to. Tak jsme leželi, dívali se na film a teď byla ručka sem, ručka tam a pak z toho byla trojka," uchechtla se na závěr Lada.

To, že si někteří takové historky nechávají pro sebe, jí vůbec nevadí. Video, kde to vykládá, je veřejně dostupné na Instagramu VIP bulvárek. Lada si z toho hlavu však nedělá. Alespoň jí přibudou sledující, a to se přeci počítá.

